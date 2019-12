Venedig: Hochwasser erreicht dramatischen Pegelstand - Unwetter wüten in Italien

Regenwetter: So definieren Wissenschaftler Regen, Starkregen, Dauerregen und Sprühregen.

Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Berlin. Heftige Unwetter und Überschwemmungen sorgen für Chaos in Südeuropa. Es gibt mehrere Tote. In Venedig spitzt sich die Lage erneut zu.

Unwetter in Italien: Venedig steht schon wieder unter Wasser

Erneut kommt es in Venedig wegen heftigen Regenfällen zu Überschwemmungen

wegen heftigen Regenfällen zu Überschwemmungen In der Lagunenstadt erreichte der Pegel am Montagabend 1,44 Meter über dem Meeresspiegel

Auch andere Regionen Italiens wurden schwer von Unwettern getroffen

Venedig gehört rund um Weihnachten zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Doch dieses Jahr sind die Buchungen massiv eingebrochen: aus Angst vor Hochwasser. Und diese Angst hat sich nun bewahrheitet: Weite Teile der historischen Altstadt standen am Montagvormittag erneut unter Wasser. Der Pegel erreichte einen Höchststand von 144 Zentimetern über dem Meeresspiegel.

Wie groß die Schäden sind, ist noch nicht bekannt. Fest steht: Die Lagunenstadt leidet massiv unter den wiederkehrenden Überflutungen. Bereits am Sonntag erreichte der Wasserstand die Marke von 120 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel. Rund 30 Prozent der Stadt waren überflutet. Ab 140 Zentimetern gilt der Wasserstand als außergewöhnlich.

Venedig-Hochwasser: Unwetter in Italien sorgen für Chaos

Das Hochwasser ist die Folge von schweren Unwettern, die am Wochenende weite Teile Italiens heimgesucht haben. Auch anderswo in Italien kam es zu Gewittern, starken Winden und Regen – und in deren Folge zu Erdrutschen. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

Das erneute Hochwasser kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Venedig immer noch unter den Folgen des Hochwassers leidet, das Mitte November fast das ganze historische Zentrum überflutet hatte. Damals erreichte das Wasser 187 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel.

Venedig-Touristen bleiben weg

Die Folgen: Der Markusdom wurde im November mit Salzwasser überflutet. Touristen warteten durch die Wassermassen, provisorische Wege wurden zum Überqueren des Markusplatzes aufgebaut, Cafés und Restaurants wurden geflutet.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Eine Frau trägt ein Kind durch die Wassermassen auf dem überschwemmten Markusplatz. In Venedig hat ein Rekord-Hochwasser massive Schäden angerichtet.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Menschen waten über einen überfluteten Platz in der norditalienischen Stadt. Die Flut erreichte am späten Dienstag einen Höchststand von 187 cm.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Die überflutete Krypta des Markusdoms in Venedig. Das Wasser soll hier auf bis zu 1,10 Meter gestiegen sein.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Arbeiter räumen im Inneren des Markusdoms auf, nachdem das Sakralgebäude von dem Hochwasser überflutet wurde.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Ein Mann steht im Hochwasser auf dem Markusplatz und macht ein Selfie von sich. Der Bürgermeister von Venedig spricht von einer „Katastrophe", fast das komplette historische Zentrum steht unter Wasser.



Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Ein Wassertaxi wurde von den Fluten in eine Gasse getrieben.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Eine Frau versucht, ihr Geschäft von Wasser zu befreien. Wissenschaftler warnen seit langem vor den Folgen der Erderwärmung für die Welterbestadt, die in einer Lagune an der Adria liegt.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Menschen spazieren über eine Laufplanke, geschützt vor den Wassermassen auf dem Markusplatz.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Mehrere Fähren im Hafen von Venedig sind teilweise gesunken. Bei dem schweren Hochwasser sind nach Medienberichten womöglich mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Einsatzkräfte arbeiten auf dem Markusplatz in Venedig gegen das Hochwasser an.



Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Fast das komplette historische Zentrum der norditalienischen Stadt steht unter Wasser.

Venedig nach heftigen Regenfällen überflutet Passanten gehen in der Nähe der Rialto-Brücke in Venedig durch das Hochwasser.

Der Markusplatz muss nun neu gepflastert werden, wie die Tageszeitung „La Nuova Venezia“ berichtete. Die Folge für den Tourismus: 45 Prozent der Reservierungen wurden storniert, berichtete der venezianische Hotelverband.

Italien von Unwettern heimgesucht

Auch in anderen Regionen sind die Folgen der Unwetter dramatisch: In der Region Friaul-Julisch Venetien im Nordosten wurde ein Autofahrer getötet, als er mit seinem Wagen auf eine überflutete, für den Verkehr gesperrte Straße fuhr und in die Fluten geriet.

In Firenzuola nahe Florenz starb ein Mann, der mit seinem Motorrad in einen Fluss gestürzt war. Seine Leiche wurde mehrere Kilometer vom Unfallort entfernt gefunden. In Neapel im Südwesten des Landes wurde ein Mann von einem umkippenden Baum getötet.

Unwetter auch in Neapel

Vor der Südwestküste der Mittelmeerinsel Sardinien strandete in der Nacht zum Sonntag ein Schiff. Rettungsleute mussten der 12-köpfigen Crew nahe der kleinen Insel Sant’Antioco zu Hilfe kommen.

An der Amalfiküste südlich von Neapel war es am Samstagabend im Dorf Cetara zu einem Erdrutsch gekommen. Ein Hotel, in dem eine Hochzeitsfeier mit 200 Gästen stattfand, wurde dabei von der Umwelt abgeschnitten. Feuerwehrleute mussten durch die Schlammmassen einen Zugang bahnen.

In diesem Jahr wird Italien häufiger als in den vergangenen Jahren von Unwettern getroffen. Vor allem im Juli sorgten gleich mehrere Gewitter für Chaos in vielen Regionen.

Unwetter sorgen in Südeuropa seit einigen Wochen für Schlagzeilen. Zuletzt hatte es Anfang Dezember erhebliche Überschwemmungen auf Mallorca gegeben. Zudem war im November Österreich von einem Schnee-Chaos getroffen worden, in Frankreich forderten Unwetter mehrere Menschenleben. (dpa/ses/jkali)