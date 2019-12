Mann im Weihnachtsmann-Kostüm überschlägt sich mit Auto

Eisenach. Ein Weihnachtsmann, der sich auf Alkohol und Drogen mit einem Auto überschlägt. Dieses Einsatzszenario hat ein kostümierter Weihnachtsmann-Darsteller in Thüringen der Polizei an Heiligabend beschert. Der 45-Jährige hatte Glück im Unglück - und erlitt bei dem Unfall auf einer Bundesstraße bei Eisenach am Nachmittag nur leichte Verletzungen. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei Amphetamine genommen. Der Alkoholwert sei nicht hoch gewesen, "aber im Zusammenspiel mit den Drogen" dennoch problematisch.

