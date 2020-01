„Traube Tonbach“: Schwarzwaldstube brennt - so leidet Ex-Chef Wohlfahrt

„Traube Tonbach“: Drei-Sterne-Restaurant steht in Flammen

Eines der bekanntesten Gourmet-Restaurants Deutschlands ist den Flammen zum Opfer gefallen. Der Altbau des Drei-Sterne-Restaurants im Hotel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn im Schwarzwald ist Flammen zum Opfer gefallen.

Das „Schwarzwaldstube“ genannte Restaurant unter Küchenchef Torsten Michel hat im Restaurantführer „Gault & Millau“ 19,5 von 20 Punkten. Damit gehörte es zur absoluten Gastronomie-Elite in Deutschland. Die drei Sterne führt es seit 1992. Erkocht und bis zur Übergabe gehalten hatte sie Gastro-Legende Harald Wohlfahrt.

„Es fühlt sich an, als ob mein Wohnzimmer abgebrannt ist“, sagte der Spitzenkoch Harald Wohlfahrt der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Wohlfahrt war mehr als 40 Jahre bei den Inhabern des Hotels „Traube Tonbach“ angestellt und hatte für das Gourmetrestaurant drei Michelin-Sterne erkocht.

„Als ich vorhin am Hotel war, musste ich mit der Fassung ringen“, sagte Wohlfahrt, der in Baiersbronn wohnt. Er sei in den frühen Morgenstunden von Sirenen der Feuerwehren geweckt worden, die zum Hotel rasten. Wohlfahrt und die Inhaber hatten sich 2017 entgegen aller guten Absichten zur Überraschung der Branche unfriedlich getrennt.

„Schwarzwaldstube“ im „Traube Tonbach“: Keine Chance auf Rettung

Im Hotel lässt man sich von dem Unglück offenbar nicht entmutigen: „Mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass heute Nacht in unserem historischen Stammhaus in Tonbach ein Feuer ausgebrochen ist“, heißt es auf der Facebook-Seite. „Im Moment ist es unfassbar und ein großes Unglück, doch wir werden es als Chance betrachten.“

Laut Polizei gab es keine Alternative dazu, dass das Gebäude komplett herunterbrennt. Das Feuer sei bemerkt worden, als der Brandmelder im Küchenbereich angeschlagen hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien bereits offene Flammen zu sehen gewesen.

Die Besitzer seien laut Facebook-Post „überglücklich, dass weder Gäste noch Mitarbeiter zu Schaden gekommen sind. Wir als Inhaberfamilie und das gesamte Team danken den vielen Kräften vor Ort von Herzen für ihren schnellen Einsatz!“

Torsten Michel führt das Restaurant seit Juli 2017, er hatte von Harald Wohlfahrt übernommen, der im Herbst 1980 Küchenchef geworden war – und das Haus zu besonderem Ruhm führte. Dass es 25 Jahre lang konstant mit drei Michelinsternen ausgezeichnet war, machte es einzigartig; kein anderes Haus in der Bundesrepublik hielt konstant ein derartiges Niveau.

International gefeiert: Harald Wohlfahrt machte das Restaurant groß

1994 wurde Wohlfahrt sogar von der New York Times zu einem der zehn besten Köche der Welt gewählt – ein Gastronom, der sich auch vor Experimenten nie versteckte. 2010 entwickelte Wohlfahrt zum Beispiel Feinkost aus der Dose. Zielgruppe: Astronauten der Europäische Raumfahrtbehörde ESA.

Online heißt es im aktuellen „Guide Michelin“ zur „Schwarzwaldstube“: „Definitiv eine Institution! Hier bleibt man ganz klar der klassisch-französischen Küche treu, bringt aber auch immer wieder einen modernen Twist mit ein.“

Beachtlich sei die handwerkliche Präzision, der Aufwand, der geschmackliche Tiefgang, die Klarheit der Aromen. Auch zelebriere man höchste Servicekultur – „spannend, wenn direkt am Tisch filetiert wird!“

Auf der Website des Restaurants ist zu lesen, dass eigentlich am 6. Januar die Betriebsferien beginnen hätten sollen. 2018 hatte das Haus einen berühmten Praktikanten aus der TV-Welt: Joko Winterscheidt kochte für einen Beitrag für sein Magazin „JWD“ mit.

„Traube Tonbach“ – Schaden im siebenstelligen Bereich

Menschen seien laut Polizei deshalb nicht zu Schaden gekommen, da in diesem Teil des Hotels keine Gäste untergebracht sind. 63 Gäste haben jedoch das Haupthaus verlassen müssen, da der Rauch dort hinein gezogen sei.

Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt. Das Restaurant stand am frühen Morgen noch in Flammen. Der Schaden belaufe sich laut Polizeiangaben auf eine siebenstellige Summe.

