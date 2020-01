Premier: Brände in Australien dauern noch Monate

Canberra. Die Buschbrände in Australien wüten weiter, es ist noch kein Ende in Sicht. Der Qualm raubt den Menschen in den betroffenen Gebieten den Atem. In der Hauptstadt Canberra war die Luft so gefährlich verschmutzt, dass die Stadtregierung die Menschen dazu aufrief, drinnen zu bleiben. Einige Flüge wurden gestrichen, Museen, Geschäfte und Universitäten blieben geschlossen. "Die Feuer brennen immer noch, und sie werden noch über Monate brennen", sagte der australische Premierminister Scott Morrison vor Reportern.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder