Do, 16.01.2020, 07.51 Uhr

Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump kann jetzt beginnen: Das Repräsentantenhaus übergab die Anklageschrift an den Senat. Dort stehen zunächst eine Reihe formaler Schritte an. Der Prozess im engeren Sinne beginnt am Dienstag.