Tod von Julen (2) in Spanien: Grundbesitzer akzeptiert Haftstrafe

Totalan in Spanien: Rettungsteams am Brunnenschacht, in den der zweijährige Julen am 13. Januar 2019 gestürzt war.

Málaga. Julen war in Spanien in einen Brunnenschacht gefallen und gestorben. Anklage und Verteidigung haben sich nun außergerichtlich geeinigt.

Knapp zwei Wochen lang versuchten Retter im Januar 2019 den zweijährigen Julen aus einem Brunnenschacht in Totalan in der Nähe von Málaga zu retten. Der Junge konnte allerdings nur noch tot geborgen werden. Die Rettungsversuche hatten täglich auf der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt.

Am Montag, nur einen Tag vor dem geplanten Beginn des Verfahrens gegen den Finca-Besitzer, auf dessen Grundstück in Andalusien das Unglück vor einem Jahr passierte, haben sich Anklage und Verteidigung nach Medienberichten außergerichtlich geeinigt.

Der Beschuldigte habe sich bereiterklärt, den Vorwurf der fahrlässigen Tötung wegen schwerer Nachlässigkeit sowie eine Haftstrafe von einem Jahr zu akzeptieren, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press und andere spanische Medien am Montag unter Berufung auf Justizquellen. Zudem werde der Mann den Eltern eine Entschädigung zahlen.

Tod des kleinen Julen: Finca-Besitzer hatte Loch illegal ausgehoben

Ins Gefängnis muss der Mann wohl nicht: In Spanien werden Haftstrafen von bis zu zwei Jahren bei nicht vorbestraften Angeklagten so gut wie immer zur Bewährung ausgesetzt. Zeitungen sprachen von einer „unerwarteten Wende im Fall Julen“. Der Pakt müsse aber noch vom Gericht abgesegnet werden.

Julen war vor rund einem Jahr in der Nähe von Málaga in ein tiefes und extrem enges Bohrloch gestürzt. Rettungsteams hatten sich schließlich am 26. Januar mittels eines eigens gebohrten Parallelschachts mühsam zu dem in 70 Meter Tiefe feststeckenden Kind vorgekämpft. Die Autopsie ergab, dass Julen schon kurz nach dem Sturz an schweren Kopfverletzungen gestorben war.

Eigentlich sollte das Verfahren in Málaga mit etwa 50 Zeugen am Dienstag starten. Die Staatsanwaltschaft wollte drei Jahre Haft fordern. Der Finca-Besitzer hatte das Loch auf der Suche nach Wasser illegal ausgehoben – in Spanien keine Seltenheit.

Laut Anklage soll er der einzige gewesen sein, der von der Existenz des Brunnens wusste – und es dennoch versäumt haben, das Loch abzudecken oder zu sichern. Im vergangenen März hatten die Anwälte des Finca-Besitzers noch versucht, die Rettungskräfte für den Tod des Kindes verantwortlich zu machen. (mbr/dpa)