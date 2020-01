Sturmtief "Glora" tobt über Spanien und Mallorca: Zwei Tote

Regenwetter: So definieren Wissenschaftler Regen, Starkregen, Dauerregen und Sprühregen.

Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Sturmtief „Gloria“ tobt in Spanien: Zwei Menschen gestorben

An der Ostküste Spaniens kommt es derzeit zu dramatischen Szenen: Unwetter, Starkregen, Schnee und Rekordwellen sorgen in der Region rund um die ostspanische Küstenstadt Valencia für chaotische Zustände. Zwei Menschen fielen dem Wetterchaos bereits zum Opfer. Schuld ist das Sturmtief „Gloria“.

Auch die Balearen mit der beliebten Urlaubsinsel Mallorca waren von dem Unwetter betroffen. Schnee und heftige Regenfälle führten zu Stromausfällen und Zugverspätungen. Spanische Medien berichten, dass in der Gemeinde Gandia nahe Valencia ein 54-jähriger Obdachloser offenbar erfroren sei.

Sturmtief „Gloria“: Heftige Regenfälle auf Mallorca

Bereits am Sonntag war in Nordspanien ein Mann tödlich verunglückt. Er wollte Schneeketten aufziehen und wurde dabei von einem Lieferwagen erfasst. Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über seinen Transporter auf der schneebedeckten Fahrbahn verloren.

Auf Mallorca, einem der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen, kam es zu heftigen Regenfällen. Innerhalb von 24 Stunden fielen mancherorts um die 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Dadurch traten mehrere Bäche über die Ufer.

Das Klimapaket der Bundesregierung Das Klimapaket der Bundesregierung

Südwestlich von Mallorca, an der Küste der Insel Dragonera, sorgte „Gloria“ für ein spektakuläres, aber gefährliches Naturschauspiel: Der staatliche Wetterdienst „Aemet“ verzeichnete dort Rekordwellen mit einer Höhe von knapp acht Metern. Der bisherige Höchstwert lag dort bei sechs Metern, die im Januar 2017 gemessen wurden.

Meteorologen warnen vor heftigem Schneefall

Zahlreiche Straßen mussten aufgrund des Unwetters gesperrt und Häfen geschlossen werden. In Alicante, rund 160 Kilometer südlich von Valencia, waren etwa 20.000 Menschen zeitweise ohne Strom. In Dutzenden Gemeinden rundum Valencia blieben die Schulen geschlossen.

Meteorologen hatten bereits seit dem Wochenende in Teilen Spaniens vor Windstärken von bis zu 130 Stundenkilometern gewarnt. Und eine Besserung scheint nicht in Sicht zu sein: Der Wetterdienst warnt vor Sturm, Starkregen und starkem Wellengang sowie vor starkem Schneefall. In höheren Regionen werden bis zu 50 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden erwartet.

Unwetter – mehr zum Thema:

Im Dezember starben in Südeuropa mehrere Menschen aufgrund von Unwettern und Überschwemmungen. Auch die italienische Stadt Venedig stand unter Wasser.

Mitte November stürzten heftige Schneefälle den Südosten Frankreichs ins Chaos. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Der Klimawandel und die daraus resultierenden Folgen sind derzeit die größten Herausforderungen weltweit. Zu dieser Einschätzung kommt das Weltwirtschaftsforum von Davos (WEF) in seinem neuen Weltrisikobericht. (gem/dpa)