Jean Paul Gaultiers spektakulärer Abschied vom Laufsteg

Paris (dpa) – Abschied eines legendären Modeschöpfers: Am Abend hat Jean Paul Gaultier in Paris seine letzte Haute Couture Show gezeigt. Im prachtvollen Théatre de Châtelet präsentierte der 67-jährige Franzose vor den Augen von Stars wie Carla Bruni, Eva Herzigova, Inès de la Fressange oder Anna Wintour weit über 100 Looks, mit denen er auf seine besten Entwürfe der letzten 50 Jahre zurückblickte. Bereits Ende 2014 hatte der Modeschöpfer seine Prêt-à-Porter-Linie eingestellt, nun wird er auch keine Haute Couture Schauen mehr zeigen.

