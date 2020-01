Coronavirus: Hände desinfizieren - und vorher richtig waschen

Das Coronavirus hält die Welt in Atem: Wie weit wird sich das neuartige Lungenvirus noch ausbreiten? Und wie kann man sich am besten schützen? Die Händedesinfektion gilt als A und O bei der Vorbeugung gegen Infektionen. „Auch bei der Vorbeugung gegen die Corona-Infektion“, sagt Professor Martin Exner vom Institut für Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn.

„Wir haben noch keine anderen Maßnahmen, deshalb hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Thema Handhygiene ganz nach oben gestellt“, so Exner, der auch Präsident der deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene ist.

Aber auch gegen Infektionen mit anderen Viren wie Influenza - oder Erkältungsviren sei der Einsatz von Händedesinfektionsmittel dem alleinigen Händewaschen „deutlich überlegen“.

Coronavirus: Wie man die Hände waschen sollte

Coronavirus: Händedesinfektion ist noch wichtiger als Händewaschen, sagen Experten. Foto: Daniel Karmann / dpa

In Pflegeberufen gehört die Handdesinfektion zur Routine. Aber wie sollte man im Privaten vorgehen? Reicht da Händewaschen aus? „Vor allem, wer Kontakt mit alten Menschen oder Neugeborenen hat, sollte sich die Hände desinfizieren, um diese Personengruppe zu schützen, deren Immunsystem noch nicht so gut ausgebildet oder geschwächt ist“, so Thomas Preis vom Apothekerverband NRW.

Doch wenn alles normal läuft, reiche es für den Heimbedarf, sich die Hände gründlich zu waschen. Richtiges Händewaschen funktioniert so:

mindestens fünfmal am Tag Hände mit Seife einschäumen

kräftige Waschbewegungen (etwa bis 30 dabei zählen)

danach warm oder kalt abwaschen

die Hände gut abtrocknen

Was das Händewaschen betrifft, gibt es reichlich Defizite: Untersuchungen zeigen, dass in rund zwei Drittel aller Fälle die Toilette ohne korrektes Händewaschen verlassen wird.

Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln

In vielen Situationen des Alltag sei aber trotzdem ein Desinfektionsmittel ratsam, meint der Experte: „Sinnvoll ist es, ein Desinfektionsmittel dabei zu haben, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist oder öffentliche sanitäre Anlagen nutzt“, so der Apotheker Thomas Preis.

Seuchen-Experte Martin Exner rät auch allen, die auf Flughäfen unterwegs sind, sich die Hände zu desinfizieren. Dazu sollte man die öffentlichen Spender nutzen oder ein Spray bei sich tragen.

Bei der Wahl des entsprechenden Desinfektionsmittels sei es wichtig, „sich von Experten beraten zu lassen“, so Apotheker Thomas Preis. „Die Mittel wirken auf unterschiedliche Keime. Im Moment ist es wichtig, dass man ein Spray nimmt, das auch anti-viral wirkt.“

Das richtige Desinfektionsmittel per „VAH“-Liste finden

Professor Exner rät zu Desinfektionsmitteln, die vom Verbund für Angewandte Hygiene gelistet wurden und auf der so genannten „VAH“-Liste aufgeführt sind. Alle Produkte in der VAH-Liste wirkten gegen Bakterien, auch antibiotikaresistente oder gramnegative Bakterien, sowie Hefepilze.

Einige Mediziner warnen vor einer zu bedenkenlosen Nutzung von Desinfektionsmitteln im Alltag. Wer permanent Desinfektionsmittel anwendet, könne die natürliche Hautflora schädigen. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung könnte eine übermäßige Nutzung von Desinfektionsmitteln auch zu möglichen Allergien führen, eventuell sogar Ekzeme auslösen. Professor Exner kann das nicht unterstreichen. „Dann hätten wir das ja in den Krankenhäusern längst beobachtet.“

Wichtig, so Exner, sei es, dass man die Handflora schütze. Mindestens einmal am Tag sollte man die Hände einreiben, um so Risse oder selbst kleinste Fissuren zu vermeiden, in denen sich Keime einnisten.

In Deutschland waren am Mittwoch vier Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Das Virus, das vor wenigen Wochen zum ersten Mal in der chinesischen Stadt Wuhan nachgewiesen wurde, hat in China bereits mehr als 100 Todesopfer gefordert. Dort sind mehrere Tausend Menschen infiziert. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht das Coronavirus als „Preis der Globalisierung“. Was ein Mundschutz gegen das Coronavirus ausrichten kann.