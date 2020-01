Evakuierungsflug wegen Coronavirus "in den nächsten Tagen"

Berlin. Die Bundeswehr wird "in den nächsten Tagen" Deutsche und ihre Angehörigen aus der chinesischen Provinz Hubei ausfliegen, von der aus sich das neuartige Coronavirus ausbreitet. Die Entscheidung für einen Evakuierungsflug mit einem Flugzeug der Luftwaffe sei bereits am Montag getroffen worden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Es müssten jetzt noch die letzten Fragen geklärt werden. Unter den etwa 90 Deutschen und Angehörigen, die sich in der Region um die Millionenstadt Wuhan aufhalten, sind bisher keine Infektionen oder Verdachtsfälle festgestellt worden.