Rheinland-Pfalz: Gut vorbereitet auf China-Rückkehrer

Germersheim. Rheinland-Pfalz sieht sich gut vorbereitet für die Quarantäne der deutschen Staatsbürger und Familienangehörigen aus der vom Ausbruch des neuen Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan. In der Südpfalz-Kaserne in Germersheim würden die "Menschen, die einiges durchgemacht haben", eine gute und angemessene Betreuung erhalten. Das sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in Germersheim. Sie hoffe, dass alle nach zwei Wochen gesund zu ihren Freunden und Familien zurückkehren könnten.

