Schüsse aus Hochzeitskorso - Autos blockieren Autobahn 60

Heidesheim. Aus einem Hochzeitskorso heraus sind mitten auf der Autobahn 61 nahe Bingen in Rheinland-Pfalz Schüsse in die Luft abgegeben worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, bestand der Korso aus acht Autos. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass der Korso auf die A 60 in Richtung Mainz abgebogen sei und dort bei langsamer Fahrt alle Fahrstreifen blockiert hätte. Eine Streife stoppte den Korso auf dem Parkplatz Heidenfahrt-Süd. Die Beamten stellten eine Schreckschusswaffe und einen Schlagstock sicher.

