Bill Gates kauft Luxusjacht für 600 Millionen Dollar

Bill Gates will diese Edel-Jacht. Kostenpunkt: 600 Millionen Dollar.

Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat die weltweit erste Jacht mit Wasserstoffantrieb bestellt. Das Luxusschiff kostet rund 600 Millionen Euro, berichtet der britische „Guardian“. Doch es wird wohl noch etwas dauern bis Bill Gates mit seinem neuen Schiff in See stechen kann. Der Stapellauf soll erst in vier Jahren sein.

Gates’ neue Jacht im futuristischen Design ist 112 Meter lang und wird mit flüssigem Wasserstoff betrieben. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 17 Knoten (rund 30 km/h). Die niederländische Designfirma Sinot präsentierte das Konzept für ihre „Aqua“ im vergangenen Jahr auf der Jachtmesse in Monaco.

Gates’ Luxusjacht fährt (fast) emissionsfrei

Der Wasserstoffantrieb gilt als besonders umweltfreundlich, da sie anders als andere Luxusjachten keine Abgase ausstoßen soll. Zwei Tanks mit einer Temperatur von -253 Grad Celsius lagern den Wasserstoff, der in Kombination mit Brennstoffzellen genug Strom produziert, um bis zu 6.000 Kilometer Strecke zurückzulegen.

Bill Gates ist für gute Taten bekannt – nun gönnte er sich eine verhältnismäßig umweltfreundliche Jacht. Hier ist er bei Tennis zu sehen. Foto: RODGER BOSCH / AFP

Jedoch ist die die neue Jacht trotzdem nicht komplett emissionsfrei. Denn wegen der geringen Anzahl an Wasserstoff-Tankstellen soll das Schiff auch einen Dieselgenerator erhalten, der im Notfall einspringen kann.

Das Schiff „Aqua“ bietet einen Beauty-Salon und einen Hubschrauberlandeplatz

Auf Luxus muss der 64-jährige Bill Gates nicht verzichten. Die „Aqua“ beherbergt fünf Decks, unter anderem ein Fitnessstudio mit Wellness-Bereich inklusive Wassermassage, einen Beauty-Salon und ein Kino. An Deck gibt es einen Infinity-Pool und einen Hubschrauberlandeplatz. Trotz seiner Größe finden auf dem Schiff lediglich 31 Besatzungsmitglieder und 14 Passagiere Platz.

Bill Gates galt lange als reichster Mann der Welt. Im vergangenen Jahr stand er auf der Forbes-Liste auf Ranz zwei hinter Amazon-Chef Jeff Bezos. Laut der Schätzung von „Forbes“ lag das Vermögen von Gates bei 96,5 Milliarden - aktuell wird es auf knapp 103 Millionen Dollar geschätzt. Das von Bezos soll bei rund 127 Milliarden Dollar.

