Rückrufe für Fischfilets und Zupfkuchen

Riepe-Ihlow. Die Firma Pickenpack Seafoods ruft Fischfilets zurück, die bundesweit in Filialen der Supermarktkette Netto Marken-Discount verkauft wurden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weiße Kunststoffteile in einzelnen Packungen des Schlemmerfilets enthalten sind. Es handele sich um das Produkt "SeaGold Schlemmerfilet á la Italia (400-Gramm-Packung)" mit der Chargennummer L9338 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.2020. Gegen Vorlage der leeren Verpackung oder des entsprechenden Kassenbons bekämen Kunden den Kaufpreis in der Filiale erstattet.

