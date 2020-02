Harry und Meghan müssen sich wohl von Markennamen "Sussex Royal" trennen

Gehören Prinz Harry und Herzogin Meghan jetzt endgültig nicht mehr zum Kreis der „Royals“? Wie britische Medien berichten, lässt Königin Elizabeth II. derzeit prüfen, ob die beiden ihren gewünschten Markennamen „Sussex Royal“ nach ihrem Rückzug von den Pflichten der britischen Königsfamilie noch benutzen dürfen.

Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Queen und ihre Berater zu dem Schluss kommen, dass der Begriff „Royal“ (Königlich) nicht mehr angemessen sei, schrieb etwa die Zeitung „The Telegraph“. Eine Stellungnahme des Buckingham-Palastes dazu gab es zunächst nicht.

Der 35-jährige Prinz und seine 38-jährige Frau hatten zu Jahresbeginn überraschend – und offenbar ohne die Queen vorher zu konsultieren – verkündet, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen und finanziell auf eigenen Füßen stehen zu wollen. Mit ihrem kleinen Sohn Archie wollen sie zur Hälfte in einer Luxusvilla an der kanadischen Westküste und in Großbritannien leben.

„Sussex Royal“: Harry und Meghan vermarkten mehrere Produkte unter dem Namen

Die Villa von Prinz Harry und Herzogin Meghan im kanadischen North Saanich, British Columbia. Foto: MARK GOODNOW / AFP

Später einigten sie sich mit dem Königshaus auf einen klaren Bruch. Harry und Meghan dürfen den Titel „Königliche Hoheit“ nicht mehr tragen, keine offiziellen Aufgaben mehr für die Royals wahrnehmen und keine öffentlichen Gelder mehr erhalten. Harry erklärte daraufhin, er lasse alles hinter sich, was er gekannt habe, „in der Hoffnung auf ein friedvolleres Leben“.

Harry und Meghan hatten die Marke „Sussex Royal“ im vergangenen Jahr nach der Trennung ihres Haushalts von dem von Harrys älterem Bruder Prinz William und dessen Frau Kate gegründet. Sie nutzen den Namen für ihr Instagram-Konto und haben ihn bereits als Markennamen für verschiedene Produkte angemeldet.

Sie wollen unter zudem eine neue Wohltätigkeitsorganisation auf den Namen laufen lassen. Eine entsprechende Webseite habe die beiden Zehntausende britische Pfund gekostet, berichtete die „Daily Mail“.

Nach der Ankündigung des Rückzugs von Harry und Meghan gab es viele Spekualationen, was das Paar dazu bewogen haben könnte. „Es ist der Rassismus“, war sich eine britische Autorin sicher. (mbr/afp/dpa)