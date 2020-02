Wetter: Orkanwarnung - Deutschland drohen erneut Sturm-Tage

Bevor der Winter endgültig passé ist und der Frühling richtig beginnt, ziehen erneut kräftige Sturmböen mit viel Niederschlag über Deutschland und Österreich hinweg. Mit Konsequenzen: Das für Donnerstagabend angesetzte Europa-League-Spiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt wurde wegen einer Orkanwarnung abgesagt.

Ab Donnerstagnachmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) südlich des Mains flächendeckend mit Schneefällen in Süddeutschland. Im Alpenvorland warnen die Meteorologen vor schweren Sturmböen und auch im Rest des Südens muss mit stürmischen Böen gerechnet werden. Auf den Bergen Süddeutschland muss sogar mit Orkanböen und Windgeschwindigkeiten von mehr als 118 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.

Unwetterwarnung, starke Böen – der Frühling beginnt stürmisch

Für den Raum München wurde für den Zeitraum von 17 Uhr am Donnerstag bis um 4 Uhr am Freitagmorgen eine Unwetterwarnung ausgegeben. Auch im Norden und an der Nordsee werden stürmische Böen erwartet.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter vorerst: leicht bewölkt, abziehende Schauer, Temperaturen zwischen vier und neun Grad. In der Nacht zum Sonnabend wird es dann aber wieder windiger. „Vor allem im Bergland und an der See mit starken bis stürmischen Böen“, prognostiziert der DWD.

Am Wochenende bis zu 16 Grad – aber weiter stürmisch

Tagsüber soll es am Sonnabend zwar bis zu 16 Grad warm werden, doch es bleibt sehr stürmisch, teilweise mit Gewitter. Auch für die Nacht auf Sonntag sind bis auf den Nordosten wieder starke bis stürmische Böen angesagt, im Bergland sogar Sturmböen.

Selbes Bild am Sonntag: Im Nordwesten und Westen Deutschlands sowie in den Bergen stürmische Böen, an der See Sturmböen, so die Vorhersage des Wetterdienstes.

Klingt nach einem Wochenende, an dem man es sich lieber zu Hause gemütlich machen sollte – trotz teils schon frühlingshafter Temperaturen.

Europa wurde in den vergangenen Tagen gleich mehrfach von starken Stürmen getroffen. Unter anderem der Karneval in Köln und Düsseldorf musste mit Absagen reagieren. Im Harz starb am vergangenen Wochenende eine Frau, als ein umgewehter Baum auf sie stürzte.

Sturmtief „Dennis“ sorgte vor allem in Großbritannien für extremes Wetter und Schäden. Unter anderem zwang es einen Etihad-Piloten in London-Heathrow zu einer spektakulären Landung eines Airbus A380 – hier im Video . Außerdem treib ein Geisterschiff an die irische Küste – nach Hunderten Kilometern auf dem Atlantik.

In Deutschland hatte Tief „Victoria“ zuvor für Überschwemmungen gesorgt. In Spanien starben Ende Januar 13 Menschen, als Teile des Landes von Sturmtief „Gloria“ getroffen wurden.

(yah)