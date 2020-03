Deutscher von Fähre gefallen und ums Leben gekommen

Auf dem Weg von Oslo nach Kiel ist ein Mann von einer norwegischen Fähre ins Wasser gefallen und umgekommen. Medienberichten zufolge handele es sich um einen Deutschen, den die Rettungsmannschaften am Mittwochabend im Skagerrak nahe der Grenze zwischen Norwegen und Schweden tot aus dem Wasser geborgen hätten.

So berichteten es die norwegische Nachrichtenagentur NTB und die Zeitung „Dagbladet“ am späten Abend übereinstimmend und verwiesen dabei auf einen Sprecher der südnorwegischen Rettungskräfte. Diese hatten am frühen Abend zunächst via Twitter gemeldet, dass mit einem Rettungshubschrauber nach einem auf der Kiel-Fähre „Color Magic“ über Bord gegangenen Mann gesucht werde.

Mann stürzt von Fähre – Rettungskräfte fanden die Leiche mit Hubschrauber

Später hatten die Rettungsdienste mitgeteilt, der Hubschrauber habe eine Person im Wasser gefunden, womit die Aktion beendet sei. Angaben zum Zustand des Mannes machten sie dabei nicht.

Dass Menschen von Schiffen fallen und dabei ums Leben kommen, kommt immer wieder vor. Im vergangenen Juli stürzte ein anderthalbjähriges Mädchen aus dem Fenster eines Kreuzschiffes und stürzte auf den Boden des Anlegers am Hafen. Kurz zuvor starb eine Deutsche, nachdem sie in Norwegen ebenfalls von einem Kreuzfahrtschiff gefallen war.

(dpa/lhel)