Coronavirus: 3675 Fälle in Deutschland - Madrid und Tirol jetzt Risikogebiete

Die Coronavirus-Pandemie führt nun auch in Europa zu drastischen Maßnahmen

In Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Bremen, Thüringen und dem Saarland bleiben die Schulen und Kitas geschlossen. Brandenburg und Sachsen setzen die Schulpflicht aus

In vielen Städten finden vorerst keine Kulturveranstaltungen mehr statt. Der Spielbetrieb in vielen Sport-Profiligen, auch in den deutschen Fußball-Bundesligen, wurde ausgesetzt

Die Bundesregierung hat umfassende finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Verzicht auf soziale Kontakte geraten

US-Präsident Trump hat den nationalen Notstand ausgerufen

Gesundheitsminister Jens Spahn fordert Rückkehrer aus der Schweiz, aus Italien und Österreich auf, auch ohne Symptome in Quarantäne zu gehen

Für Europäer gilt in vielen Ländern eine Einreisesperre

Berlin. Die Coronavirus-Pandemie hat das Leben in vielen Teilen der Welt stark verändert. Auch in Europa wird das gesellschaftliche Leben angesichts Tausender Infektionen stark eingeschränkt.

Während das Robert-Koch-Institut (RKI) bislang von mehr als 3000 bestätigten Fällen in Deutschland spricht, sind nach unseren Recherchen bereits mehr 3600 Sars-CoV-2-Infektionen auf Bundesgebiet nachgewiesen. Es gibt allerdings auch immer mehr Genesene. Unsere Redaktion sammelt Daten der deutschen Bundesländer und Gesundheitsbehörden rund um die Uhr – die Zahl ist daher aktueller als die des RKI.

Weltweit gibt es inzwischen mehr als 138.000 nachgewiesene Infektionen, rund 5000 Menschen sind bisher an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Rund 70.000 Menschen gelten inzwischen als wieder genesen.

Ein Ende der Corona-Krise ist derzeit noch nicht absehbar: Virologen rechnen damit, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen massiv ansteigen werden.

Alle wichtigen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie im Newsblog:

Samstag,14. März: Trump ruft nationalen Notstand aus

8.16 Uhr: In Luxemburg gibt es einen ersten Todesfall, der auf das Coronavirus zurückzuführen ist. Eine 94 Jahre alte Person sei an den Folgen der Infektion gestorben, teilte die luxemburgische Regierung am Freitagabend mit. Der Fall zeige, dass vor allem ältere Menschen besonders geschützt werden müssten.

In Luxemburg sind unter anderem Schulen und Kindertagesstätten ab Montag für zwei Wochen geschlossen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit Sars-CoV-2 ist im Großherzogtum auf 38 (Stand Freitagabend) gestiegen.

7.01 Uhr: Die nach dem Ausbruch des Coronavirus in China vorgenommenen Reisebeschränkungen haben den Export von Fällen ins Ausland einer Studie zufolge bis Mitte Februar um rund 70 Prozent verringert. Ohne diese Reisebeschränkungen wären bis zum 15. Februar 779 Sars-CoV-2-Fälle exportiert worden, schreiben die Autoren um Alison Galvani von der US-Universität Yale in der am Freitag (Ortszeit) im Fachjournal „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) veröffentlichten Studie.

Ende 2019 waren erste Fälle in der chinesischen Metropole Wuhan bekannt geworden, rund drei Wochen später hatte die chinesischen Regierung weitgehende Reisebeschränkungen eingeführt.

Diese und andere Reisebeschränkungen und Einreisekontrollen hätten die Ausbreitung des neuartigen Erregers verlangsamt, schreiben die Forscher. Alleine könnten sie so einen Ausbruch aber nicht eindämmen – beispielsweise weil viele Infizierte bei der Einreise in ein anderes Land keine Symptome gezeigt hätten. Für ihre Untersuchung nutzten die Wissenschaftler unter anderem Flugdaten und solche zur Verbreitung des Virus.

6.46 Uhr: In den USA haben sich Regierung und Opposition auf ein Hilfspaket für den Kampf gegen das Coronavirus geeinigt. Das Repräsentantenhaus stimmte in der Nacht zum Samstag mit großer Mehrheit für ein Gesetzespaket, das unter anderem kostenlose Virustests ermöglichen soll. Präsident Donald Trump hatte zuvor den nationalen Notstand aufgerufen, um mehr Bundesmittel für den Kampf gegen den neuartigen Erreger bereitzustellen.

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den USA sei das Wichtigste nun „testen, testen, testen“, sagte Oppositionsführerin Nancy Pelosi nach der Einigung mit der Regierung. Das Hilfspaket soll es daher auch Menschen ohne Krankenversicherung ermöglichen, sich kostenlos testen zu lassen. Außerdem soll es eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sicherstellen, die Arbeitslosenversicherung stärken und mehr Geld für das staatliche Gesundheitssystem Medicaid und für kostenlose Schulessen bereitstellen.

Trumps stellte sich bei Twitter hinter das Gesetz und forderte Republikaner und Demokraten zur Zustimmung auf. Das Gesetz muss nun vom Senat bewilligt werden. In der vergangenen Woche hatte der US-Kongress bereits 8,3 Milliarden Dollar (7,5 Milliarden Euro) für den Kampf gegen das Coronavirus bereitgestellt.

6.31 Uhr: Die Zahl der Passagiere am Flughafen Hannover ist angesichts der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. „Die Ausbreitung des Coronavirus führt seit Wochen auch am Hannover Airport zu massiven Flugstreichungen und einer sehr zurückhaltenden Nachfrage“, sagte Flughafenchef Raoul Hille der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell liege der Passagierrückgang bei rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

„Wir tätigen im Moment nur noch betrieblich absolut notwendige Ausgaben“, sagte Hille. „Neueinstellungen erfolgen bis auf Weiteres nicht. Betriebsrat und Geschäftsleitung prüfen die Einführung von Kurzarbeit.“ Ein verlässlicher Ausblick auf das gesamte Jahr 2020 sei unter diesen Umständen zurzeit nicht möglich.

6.05 Uhr: Immer mehr US-Sportler zeigen sich angesichts der Corona-Krise solidarisch mit Mitarbeitern ihrer Vereine, die wegen der Spielpausen in ihren Ligen ohne Einkommen sind.

Die Golden State Warriors teilten mit, dass den Angestellten des Chase Center wegen der Unterbrechung des Spielbetriebs mit einer Million US-Dollar geholfen werden, also mit knapp 900.000 Euro. Der Besitzer des Basketball-Klubs, die Spieler und die Trainer bringen die Summe gemeinsam auf. Der NBA-Klub beschäftigt nach eigenen Angaben bei jedem Heimspiel mehr als 1000 Menschen in verschiedenen Teilzeitpositionen, von Personal an den Essständen bis zum Sicherheitspersonal.

Giannis Antetokounmpo (25) von den Milwaukee Bucks kündigte an, 100.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 90.000 Euro) an die Mitarbeiter im Fiserv Forum zu spenden. Jungstar Zion Williamson (19) von den New Orleans Pelicans will dem in nichts nachstehen. Der Rookie möchte für die Gehälter der Angestellten im Smoothie King Center seines Teams für die nächsten 30 Tage aufkommen. So lange soll die stärkste Basketball-Liga der Welt wegen der Coronavirus-Krise vorerst pausieren. „Erst diese Leute machen unser Spiel möglich“, schrieb Williamson in den sozialen Netzwerken.

Dirk Nowitzkis früheres Team, die Dallas Mavericks, wollen ihren Hallen-Angestellten Gehalt für die sechs Heimspiele zahlen, die während der vorläufigen 30-Tage-Pause angesetzt waren. Zuvor hatten unter anderen schon Kevin Love von den Cleveland Cavaliers und Detroit Pistons Star Blake Griffin Spenden an die Mitarbeiter in ihren Hallen angekündigt.

Auch in den US-Profiligen im Eishockey und im Baseball wurden Spenden von Klubs und Sportlern angekündigt.

5.53 Uhr: Wer in Neuseeland einreist, muss sich ab Sonntag 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Das kündigte Premierministerin Jacinda Ardern an. Nur Reisende, die von den Pazifischen Inseln kommen, sind davon ausgenommen.

Ardern rief zugleich ihre Landsleute auf, alle nicht notwendigen Reisen nach Übersee zu unterlassen. Kreuzfahrtschiffe dürften bis zum 30. Juni nicht in neuseeländischen Häfen anlegen. Neuseeland hat bisher sechs bestätigte Fälle der Covid-19-Erkrankung.

5.03 Uhr: Kambodscha untersagt Bürgern aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und den USA ab Dienstag für 30 Tage die Einreise, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Auch Uruguay hat einen Einreisestopp für viele Europäer und Asiaten verhängt. Betroffen sind nach Angaben von Gesundheitsminister Daniel Salinas Reisende aus China, Südkorea, Japan, Singapur, Iran, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland. Die Regierung in Montevideo hatte zuvor die ersten vier Coronavirus-Fälle in Uruguay bestätigt. Sie rief den Gesundheitsnotstand aus, verhängte ein Anlandeverbot für Kreuzfahrtschiffe und sagte öffentliche Veranstaltungen ab.

Kolumbien kündigte ebenfalls Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und Asien an, die zunächst zwei Wochen lang gelten sollen. Die Grenze zum Nachbarland Venezuela wird komplett abgeriegelt, wie Kolumbiens Präsident Iván Duque ankündigte.

3.31 Uhr: Die Grünen fordern einen Rettungsfonds für Solo-Selbstständige und Kulturschaffende. Der Fonds solle schnell und unbürokratisch helfen, wenn die wirtschaftliche Existenz nachweislich infolge von Umsatzeinbußen durch die Epidemie gefährdet sei, heißt es in einem Papier, das unter anderem die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie die Bundestags-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter unterzeichnet haben.

Die Grünen loben darin, was die Bundesregierung zur Unterstützung von Unternehmen angekündigt hat, fordern aber weitere Erleichterungen etwa für Kommunen und Familien. „In einer Krise dieses Ausmaßes müssen Regierung und Opposition zusammenarbeiten“, heißt es in dem achtseitigen Papier. „Wir bieten der Regierung unsere Unterstützung an.“ Fraktionschef Hofreiter sagte der dpa, die wirtschaftliche und die soziale Abfederung der Corona-Krise gehörten zusammen. „Neben dem Schutz unserer Wirtschaft braucht es auch eine Absicherung für die Menschen, die von der Krise betroffen sind.“

Bundesregierung bietet Wirtschaft "unbegrenzten Schutzschild"

2.40 Uhr: In den USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump wegen der Coronavirus-Pandemie 30 Tage lang keine Kreuzfahrtschiffe mehr starten. Auf seinen Wunsch hätten die Kreuzfahrtunternehmen Carnival, Royal Caribbean, Norwegian und MSC eingewilligt, in US-Häfen startende Kreuzfahrten für 30 Tage auszusetzen, gab Trump am Freitag bei Twitter bekannt.

Am Donnerstag hatte bereits die zu Carnival gehörende Reederei Princess Cruises angekündigt, alle ihre Kreuzfahrten für 60 Tage auszusetzen. Betroffen sind alle Schiffe, die zwischen dem 12. März und dem 10. Mai ablegen sollten. Zu Princess Cruises gehören unter anderem die „Grand Princess“ und die „Diamond Princess“. Auf beiden Schiffen hatte sich das Coronavirus ausgebreitet. Die „Grand Princess“ lag deshalb tagelang vor der Küste Kaliforniens, bis sie am Montag im Hafen von Oakland anlegen konnte. Bis dahin waren 21 Infektionsfälle an Bord gemeldet worden.

2.14 Uhr: Die für Sonntag geplante zentrale öffentliche Gedenkfeier zum Jahrestag der Terroranschläge auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch ist abgesagt wurden. „Wir sind sehr traurig, sie abzusagen“, betonte Premierministerin Jacinda Ardern in einer Erklärung am Samstag. Man wolle aber kein Risiko eingehen. „Am 15. März hat nun jeder Neuseeländer die Gelegenheit, auf seine Weise über die Ereignisse von vor einem Jahr nachzudenken“, fügte die Regierungschefin hinzu.

Am 15. März 2019 hatte ein australischer Rassist bei den Anschlägen 51 Menschen getötet.

1.06 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat im Interview mit unserer Redaktion gefordert, die Bundeswehr stärker in den Kampf gegen die Corona-Pandemie einzubinden. „Wir sollten überlegen, die Bundeswehr stärker einzubinden. Sie muss mit Pflegepersonal, Ärzten, Laboreinrichtungen und Kapazitäten in ihren Krankenhäusern mithelfen“, sagte der bayerische Ministerpräsident.

0.52 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat jetzt auch die spanische Hauptstadt Madrid und das österreichische Bundesland Tirol zu Risikogebieten erklärt. Auf der Liste der internationalen Risikogebiete standen zuvor bereits Italien, der Iran, die Provinz Hubei in China, die Provinz Nord-Gyeongsang in Südkorea und die Region Grand Est in Frankreich.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfahl allen Reisenden, die in den vergangenen zwei Wochen in Italien, in Österreich oder in der Schweiz waren, zwei Wochen zu Hause zu bleiben. „Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause – unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht“, schrieb Spahn am Abend auf Twitter.

0.33 Uhr: Tschechien hat um Mitternacht die festen Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Österreich wiedereingeführt. Deutsche, Österreicher, Schweizer und Bürger weiterer zwölf Risikostaaten dürfen nicht mehr in den EU-Mitgliedstaat einreisen und werden abgewiesen. Tschechen dürfen nicht nach Deutschland und Österreich ausreisen. Ausnahmen gelten nur für Deutsche mit Wohnsitz in Tschechien sowie Berufspendler in einem Streifen von 100 Kilometern Tiefe beiderseits der Grenze. Ab Montag wird der Einreisestopp auf alle Ausländer ausgeweitet.

Zudem ordnete die Regierung noch in der Nacht überraschend an, dass Restaurants und viele Geschäfte, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, geschlossen bleiben müssen. Geöffnet bleiben dürfen unter anderem der Lebensmittelhandel, Apotheken, Geschäfte für Tierfutter, Drogerien und Augenoptikergeschäfte sowie Firmenkantinen. Die Maßnahme sollte um 6 Uhr morgens in Kraft treten und gilt zunächst für zehn Tage.

Die tschechische Staatsbahn Ceske Drahy stellte den internationalen Reiseverkehr um Mitternacht komplett ein. Auch der private Betreiber Regiojet beendete vorübergehend den Bus- und Bahnverkehr von und nach Tschechien.

Die Fluglinien Czech Airlines und Smartwings werden die Hauptstadt Prag ab Anfang der Woche nicht mehr anfliegen. Regierungschef Andrej Babis von der populistischen Partei ANO hatte am Donnerstag für zunächst 30 Tage den Ausnahmezustand ausgerufen. In Tschechien gibt es derzeit 141 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

