Corona: Diese Regeln gelten in Ihrem Bundesland

Langsam kehrt die Normalität zurück. Doch um eine neue Ausbreitung zu verhindern, sind Großveranstaltungen noch sehr eingeschränkt. Was stattfinden könnte und was nicht, erfahren Sie im Video.

Abstandsregelungen in Bars und Restaurants, Maskenpflicht im Nahverkehr und im Einzelhandel: In den Bundesländern gelten wegen Corona verschiedene Regeln

Die Bundesländer können im Kampf gegen die Corona-Pandemie über die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens weitgehend in eigener Verantwortung entscheiden

Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden, die unterschiedlich hoch sind

Die Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr gilt weiterhin bundesweit

Worauf müssen Sie im Alltag achten? Was ist in Ihrem Bundesland erlaubt? Ein Überblick über die Corona-Regeln der Länder

Berlin. Die Corona-Pandemie bestimmt weiter den Alltag vieler Menschen in Deutschland. Corona-Hotspots in Gütersloh und Göttingen haben gezeigt, dass die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln wichtig ist, um neue Massenausbrüche zu verhindern.

Bund und Länder hatten sich Ende Juni darauf geeinigt, dass Menschen aus einem Kreis mit hohem Corona-Infektionsgeschehen nur dann in einem Hotel untergebracht werden dürfen, wenn ihnen ein ärztliches Zeugnis bestätigt, dass sie keine Infektion haben. Das benötigte ärztliche Zeugnis „muss sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, die höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden ist“.

In vielen Bundesländern gleichen sich die Corona-Maßnahmen an. Dennoch ist die Auslegung im Einzelnen oft sehr unterschiedlich. Nur bei den Großveranstaltungen haben sich Bund und Länder geeinigt. Sie sollen bis Ende Oktober verboten bleiben. Doch was eine Großveranstaltung überhaupt ist, sehen die Bundesländer wieder unterschiedlich.

Die Empfehlung des Bundes zu allgemeinen Kontaktbeschränkungen gilt weiterhin. Auch hier nehmen die Bundesländer unterschiedliche Lockerungen und Begrenzungen vor. Aktuelle Nachrichten zum Coronavirus im News-Ticker

Aktuelle Corona-Regeln in Bundesländern: Maskenpflicht, Kontaktsperre und Co.

Aber wie sehen die Corona-Lockerungen in den einzelnen Bundesländern aus? Hier erfahren Sie, wo Kinder wieder in die Kita können, Erwachsene ins Restaurant und Jugendliche ins Schwimmbad. Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionsfaktor

Baden-Württemberg

Kontaktbeschränkungen:

In der Öffentlichkeit dürfen sich Gruppen mit Angehörigen von bis zu zwei Haushalten oder von bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen

Bei privaten Veranstaltungen dürfen sich bis zu 20 Menschen aus mehreren Haushalten treffen – wenn alle Personen miteinander verwandt sind, gibt es keine zahlenmäßige Beschränkung

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht gilt im Nahverkehr und im Handel. Bei Verstößen können Bußgelder zwischen 15 und 30 Euro verhängt werden

Demonstrationen:

Versammlungen sind erlaubt – mit Auflagen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes – etwa zu Abständen oder Höchstteilnehmerzahlen

Dienstleistungen:

Friseure sind geöffnet

Fahrschulen, Sonnenstudios, Massage-, Kosmetik- und Nagelstudios sind offen

Schulen und Kitas:

Seit dem 15. Juni erhalten alle Schüler wieder zeitweise Präsenzunterricht an den Schulen

Die Kitas können seit dem 29. Juni komplett öffnen

Spielplätze:

sind geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Gottesdienste sind erlaubt – allerdings unter Beachten der Hygienevorschriften

Wer für seine private Feier wie eine Hochzeit oder einen Geburtstag einen Raum anmietet, darf mit bis zu 99 Personen feiern. Dafür müssen aber die Hygienekonzepte eingehalten werden

Öffentliche Tagungen, Kongresse, Messen und kleinere Sportevents mit bis zu 100 Menschen sind seit dem 1. Juli wieder möglich. Ab dem 1. August soll auch eine Teilnehmerzahl von bis zu 500 Menschen erlaubt sein. Ab dem 1. September sollen auch Messen mit mehr als 500 Personen wieder öffnen dürfen

Großveranstaltungen wie Volksfeste, auf denen kaum Hygienemaßnahmen durchsetzbar sind, bleiben bis Ende Oktober verboten

Gastronomie:

Speiselokale, Kneipen und Bars dürfen öffnen – natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften

Tourismus:

Ferienwohnungen und Campingplätze können wieder öffnen

Auch Hotels dürfen wieder Gäste empfangen

Ausgenommen sind Wellnessbereiche

Sport:

Individualsport (etwa Tennis, Leichtathletik oder Golf) ist im Freien wieder erlaubt

Geöffnet sind daher wieder Golf- und Tennisplätze, Reitanlagen, Hundeschulen und Sportboothäfen

Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. Auch Sportvereine sollen nun wieder in Hallen trainieren können

Bäder und Badeseen dürfen unter Auflagen auch für den Freizeitbetrieb öffnen

Verboten bleibt Mannschaftssport

Freizeit:

Tierparks, Zoos und botanische Gärten sind offen

Museen, Galerien und Ausstellungshäuser können besucht werden

Spielhallen sind geöffnet

Freizeitparks dürfen öffnen

Saunen, Theater und Kinos sind geöffnet

Bayern

Kontaktbeschränkungen:

Es können sich sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Raum Gruppen von bis zu zehn Personen treffen. Im jeweils eigenen Garten oder privaten Räumen gibt es keine Beschränkungen

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht gilt im Nahverkehr und Handel

Bei fehlendem Mund-Nase-Schutz in Bussen, Bahnen und Geschäften werden 150 Euro fällig

Für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Personal eine Maske trägt, sind sogar 5000 Euro Bußgeld vorgesehen

Demonstrationen:

Die Genehmigungen für Demonstrationen werden je nach Fall erteilt. Besonders wichtig für eine Erlaubnis ist genügend Platz zur Einhaltung des Mindestabstandes

Dienstleistungen:

Alle Dienstleistungsbetriebe sind geöffnet

Für Friseure gilt: Haarewaschen ist obligatorisch, Zeitschriften und Kaffeetrinken sind verboten. Alle Kunden müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen

Schulen und Kitas:

Für alle Schüler und Schülerinnen gibt es wieder regelmäßigen Unterricht in Schulen

Spielplätze:

Spielplätze sind offen

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Gottesdienste sind erlaubt – allerdings unter Beachtung der Hygienevorschriften

Seit dem 15. Juni sind Kulturveranstaltungen wie Konzerte mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt

Massenveranstaltungen bleiben verboten, ebenso Messen, Volksfeste, Kongresse

Hochzeits- und andere Feiern, aber auch Schulabschlussfeiern und Vereinssitzungen dürfen wieder stattfinden – mit bis zu 50 Personen in Innenräumen oder 100 Personen im Freien.

Gastronomie:

Restaurants dürfen sowohl die Außenbereiche als auch die Innenräume öffnen

Für auf den Getränkeausschank ausgerichtete Lokale wie Bars soll bis Anfang Juli eine Lösung gefunden werden

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder öffnen.

Sport:

Individualsport im Freien ist wieder erlaubt

Seit dem 8. Juni öffnen in Bayern wieder Fitnessstudios, Freibäder und Tanzstudios sowie andere Indoor-Sportstätten

Auch der Mannschaftssport darf wieder ins Training starten. Es ist jedoch auf 20 Personen limitiert. Für kontaktlose Sportarten dürfen wieder Wettkämpfe ausgetragen werden

Freizeit:

Zoos, Tierparks und botanische Gärten sind geöffnet

Auch Museen, Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten können wieder Besucher empfangen

Freizeitparks haben den Betrieb wieder aufgenommen

Seit dem 15. Juni dürfen Theater und Kinos in Bayern öffnen, solange sie die Hygiene- und Abstandsauflagen einhalten

Hallenbäder, Innenbereiche von Thermen und Hotelschwimmbäder, einschließlich der Wellness-Bereiche, dürfen wieder öffnen

Auch Freibäder und Schwimmbadanlagen im Freien dürfen besucht werden

Berlin

Kontaktbeschränkungen:

Am 27. Juni ist die Pflicht zu Kontaktbeschränkungen gefallen. Beliebig viele Menschen aus beliebig vielen Haushalten dürfen sich treffen, wenn Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden

Der Handel muss ab dem 30. Juni für jeden Kunden nur noch zehn statt aktuell 20 Quadratmeter Einkaufsfläche zur Verfügung stehen

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht gilt im Nahverkehr, an den Flughäfen und im Einzelhandel; Verstöße können mit Bußgeldern zwischen 50 und 500 Euro geahndet werden – beim Friseur und in Bussen und Bahnen

Demonstrationen:

Für Demonstrationen gelten keine Begrenzungen der Teilnehmerzahl mehr

Dienstleistungen:

Nach den Friseuren sind auch Kosmetikstudios und Orte mit anderen körpernahen Dienstleistungen wie Sonnenstudios wieder geöffnet

Fahrschulen dürfen wieder unterrichten

Schulen und Kitas:

Die Kitas haben seit dem 15. Juni mit der Rückkehr in den Regelbetrieb begonnen, seit dem 22. findet die Betreuung aller Kinder wieder in vollem Umfang statt

Alle Schüler haben Unterricht, jedoch nur teilweise in der Schule. Nach Ende der Sommerferien am 7. August sollen die Schulen zu einem Normalbetrieb zurückkehren

Dann wird laut einem Beschluss des Senats auch die Abstandsregel in Schulen fallen gelassen

Spielplätze:

Kinder dürfen auf Spielflächen

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl von Messen, Tagungen und gewerbliche Freizeitangeboten im Innenbereich wird bis 1. Oktober schrittweise von derzeit 150 auf 1000 erhöht. Draußen dürfen bei solchen Veranstaltungen seit dem 27. Juni bis zu 1000 und ab 1. September bis zu 5000 Menschen zusammenkommen – derzeit sind es noch 500. Diese Obergrenzen gelten fortan auch für private/familiäre Veranstaltungen.

Gastronomie:

Kneipen und Bars können wieder öffnen, Gäste müssen aber an Tischen Platz nehmen

Restaurants und Gaststätten sind ebenfalls geöffnet

Die Corona-Sperrstunde um 23 Uhr ist aufgehoben

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze können öffnen

Reisende aus sogenannten Risikogebieten in Deutschland müssen für zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie keinen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können

Sport:

Berliner Sportvereine dürfen ihren Trainingsbetrieb im Freien und in gedeckten Sportanlagen wieder aufnehmen, zunächst in Gruppen bis zu zwölf Teilnehmern

Das kontaktlose Sporttreiben auf Sportanlagen im Freien ist erlaubt

Die Frei- und Strandbäder in Berlin dürfen unter Auflagen wieder öffnen

Fitnessstudios dürfen nun wieder öffnen

Freizeit:

Schiffstouren mit offenem Verdeck sind wieder möglich

Auch Stadtführungen im Bus

Geöffnet sind Museen, Galerien, Gedenkstätten, Bibliotheken und ähnliche Bildungseinrichtungen, ebenso Zoos, Tiergärten und Botanische Gärten

Open-Air-Veranstaltungen wie Konzerte oder Filmvorführungen mit bis zu 500 Teilnehmern sind wieder möglich, ab 30. Juni mit bis zu 1000 Teilnehmern

Opern und Theater bleiben bis mindestens 31. Juli geschlossen

Kinos zeigen seit dem 30. Juni wieder Filme für Besucher

In Musikschulen ist eingeschränkter Unterricht möglich

Brandenburg

Kontaktbeschränkungen:

Es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr, die Abstandsregelungen bleiben jedoch in Kraft

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht gilt im Nahverkehr sowie in Geschäften – Bußgelder drohen nicht

Demonstrationen:

Demonstrationen im Freien sind ohne Obergrenzen erlaubt, allerdings muss der Zutritt geregelt werden

Dienstleistungen:

Geschäfte mit körpernahen Dienstleistungen, also zum Beispiel Nagel- oder Kosmetikstudios, dürfen wieder öffnen

Schulen und Kitas:

Alle Kinder dürfen zurück in die Kitas

Die Schulen sollen den Kitas nach dem Ende der Sommerferien am 10. August folgen. In Schulen und Kitas fällt der allgemeine Mindestabstand dann weg, nur nicht zwischen Lehrern

Allen Schülern wird vor den Sommerferien der Schulbesuch und die Teilnahme am Präsenzunterricht mindestens tage- oder wochenweise ermöglicht

Spielplätze:

Spielplätze sind offen

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Private und öffentliche Veranstaltungen sind mit bis zu 1000 Menschen möglich, sofern Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Dazu zählen auch Konzerte und Gottesdienste. Weitere Auflagen gibt es für Innenräume

Gastronomie:

Restaurants und Bars dürfen ohne Sperrstunde öffnen

Gaststätten müssen aber ihre Besucher mit Name und Mailadresse oder Telefonnummer dokumentieren

Tourismus:

Ferienwohnungen und Hotels dürfen Gäste aufnehmen

Auch Campingplätze sind geöffnet

Wer aus einem Risikogebiet zurück nach Brandenburg reist, muss in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne

Sport:

Das Training in Sportvereinen ohne Wettkämpfe ist wieder erlaubt

Außensportanlagen wie Bootsverleihe oder der Flugsport können öffnen, müssen aber nicht

Schwimmbäder, Thermen und Fitnessstudios dürfen wieder öffnen

Freizeit:

Museen, Gedenkstätten, Zoos und Tierparks können wieder besucht werden

Auch Freizeitparks haben geöffnet

Kinos, Theater, Opern und Konzerthäuser empfangen wieder Besucher

Bremen

Kontaktbeschränkungen:

Es können sich Angehörige in unbestimmter Zahl aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen

Maskenpflicht:

Maskenpflicht gilt im Nahverkehr und in Geschäften. Bußgelder bei einem Verstoß sind derzeit nicht vorgesehen

Demonstrationen:

Versammlungen müssen genehmigt werden. Behörden dürfen sie verbieten, beschränken oder mit Auflagen versehen, um den Infektionsschutz zu sichern

Dienstleistungen

Geschäfte der „körpernahen Dienstleistungen“, wie Nagelpflegestudios, dürfen bei Einhaltung der Hygieneauflagen wieder öffnen

Fahrschulen arbeiten wieder

Schulen und Kitas:

In den Kitas läuft der eingeschränkte Regelbetrieb an. Auch die Grundschüler und -schülerinnen besuchen wieder einen eingeschränkten Präsenzunterricht

Der Präsenzunterricht an anderen Schulen ist stark eingeschränkt und soll nach und nach ausgeweitet werden.

Spielplätze:

Spielplätze sind offen

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

In geschlossenen Räumen sind Veranstaltungen mit maximal 20 Personen möglich, wenn ein Hygienekonzept vorliegt

Bei Veranstaltungen im Garten, auf der Parzelle oder ähnlich umfriedeten Flächen im Freien liegt die Grenze bei 50 Personen

Für beide Fälle wird die einschränkende „Zwei-Haushalts-Regel“ aufgehoben

In geschlossenen Räumen muss eine Teilnehmerliste geführt werden

Gastronomie:

Restaurant- und Kneipenbesuche sind möglich. Es gelten ein Thekenverbot, Sitzplatz- und Bedienpflicht Bars bleiben weiterhin geschlossen

Tourismus:

Hotels und Ferienwohnungen dürfen öffnen

Auch Campingplätze sind wieder zugänglich

Sport:

Kontaktarmer Sport wie zum Beispiel Joggen, Rudern, Tennis oder Golf ist auf öffentlichen Sportflächen, in Parks und Vereinsanlagen wieder gestattet

Sporthallen und Fitnessstudios dürfen unter Auflagen wieder öffnen

Freibäder dürfen generell öffnen, müssen dafür aber ein Hygienekonzept vorlegen

Freizeit:

Zoos, Museen, Gedenkstätten sind wieder geöffnet

Kinos, Theater und Konzerthäuser dürfen mit begrenzter Teilnehmerzahl öffnen

Hamburg

Kontaktbeschränkungen:

Im privaten Rahmen können bis zu 25 Personen zu Feiern zusammenkommen, egal aus wie vielen Haushalten. Treffen in der Öffentlichkeit sind auf zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten begrenzt

Maskenpflicht:

Maskenpflicht ist im Handel, auf Wochenmärkten und im öffentlichen Nahverkehr vorgeschrieben. Für Ladeninhaber soll es ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro geben, wenn sie nicht darauf achten, dass ihre Kunden einen Mundschutz tragen

Demonstrationen:

Versammlungen sind untersagt, unter freiem Himmel können Ausnahmen genehmigt werden

Dienstleistungen:

Friseure haben geöffnet

Die sogenannten „körpernahen Dienstleistungen“ sind erlaubt. Dazu zählen Friseure und Nagelstudios

Schulen und Kitas:

Alle Schüler sollen wenigstens einmal pro Woche Unterricht in der Schule bekommen. Seit dem 25. Juni haben die Sommerferien in Hamburg begonnen

Schulsenator Ties Rabe (SPD) geht davon aus, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder ohne Mindestabstand in den Regelbetrieb gehen können

Seit dem 18. Juni dürfen wieder alle Kinder die Kindertagesstätten besuchen. Noch gibt es aber einen eingeschränkten Regelbetrieb

Spielplätze:

Erlaubt ist das Spielen zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Seit dem 1. Juli sind unter Auflagen wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern im Freien und 650 Personen in geschlossenen Räumen zulässig

Dann sind auch wieder Feiern in privaten Wohnungen mit bis zu 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten möglich

Gastronomie:

Restaurants und Bars bewirten wieder Gäste, müssen aber Auflagen erfüllen

Tourismus:

Schiff- und Busfahrten zu touristischen Zwecken sind erlaubt

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen Gäste beherbergen

Sport:

Alle Sportarten im Freien sind erlaubt, solange sie kontaktfrei ausgeübt werden

Außensportanlagen können öffnen

Fitnessstudios und andere Indoor-Sportanlagen dürfen wieder öffnen

Freibäder dürfen wieder öffnen

Hallenbäder und Naturbäder folgten am 1. Juli

Freizeit:

Museen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten dürfen wieder besucht werden

Kinos, Theater, Opern und Konzerthäuser bleiben geschlossen

Saunen und Wellnesszentren dürfen nicht öffnen

Hessen

Kontaktbeschränkungen:

Im öffentlichen Raum dürfen wieder bis zu zehn Menschen gemeinsam unterwegs sein. Die Zugehörigkeit zu Haushalten spielt keine Rolle mehr

Bewohnende in Alten- und Pflegeheimen dürfen bis zu drei Mal in der Woche Besuch empfangen

Maskenpflicht:

Hier gilt die Maskenpflicht für Handel, Nahverkehr und beim Betreten von Bank- und Postfilialen. Das wiederholte Nicht-Tragen einer Maske kann mit 50 Euro Bußgeld bestraft werden

Demonstrationen:

Sind unter Hygiene-Auflagen erlaubt

Dienstleistungen:

Friseure, Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios sowie Massagepraxen dürfen wieder ihre Dienste anbieten

Auch Hundesalons, Hundeschulen sowie Copyshops und Musikschulen sind wieder offen

Die Zehn-Quadratmeter-Regel für Geschäfte wird aufgehoben. Der verpflichtende Mindestabstand von 1,5 Metern bleibt aber bestehen. Als Richtgröße sollen für jede Person drei Quadratmeter zur Verfügung stehen

Schulen und Kitas:

Die Kitas nehmen seit dem 6. Juli wieder für alle Kinder den Regelbetrieb auf

Der Unterricht an den Grundschulen findet wieder regulär statt

Die Schulbesuchspflicht ist bis zu den Sommerferien aufgehoben. Eltern können entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule schicken oder ob es den Unterrichtsstoff zuhause lernt

Nach den Sommerferien Mitte August kehrt Hessen zum gemeinsamen Präsenzunterricht für alle Kinder und Jugendlichen zurück. Das Abstandsgebot wegen der Corona-Pandemie soll dann nicht mehr gelten

Spielplätze:

Spielplätze sind wieder offen

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Grundsätzlich müssen Veranstaltungen bis 250 Personen nicht mehr genehmigt werden, wenn ein Hygiene- und Abstandskonzept vorliegt. Veranstaltungen mit mehr Teilnehmern müssen extra von den Behörden genehmigt werden

Gastronomie:

Gaststätten und Bars sind geöffnet

Vorgeschrieben ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Gästen

Tourismus:

Hotels und Ferienwohnungen können aufsperren

Campingplätze dürfen ihre Tore öffnen

Sport:

Der Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel darf wieder aufgenommen werden

Auch das Training in der Halle ist Vereinen wieder erlaubt

Fitnessstudios sind geöffnet

Kräftemessen im Wettkampfsport ist wieder unter Auflagen erlaubt

Freizeit:

Museen, Zoos und Botanische Gärten können wieder öffnen

Auch Freizeitparks sind wieder zugänglich

Spielhallen, Casinos und Wettbüros sind offen

Prinzipiell dürfen Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie weitere Kultureinrichtungen wieder öffnen – wenn sie die Hygiene- und Abstandsregeln gewährleisten können

Schwimmbäder, Saunen und Badeseen laden wieder zum Planschen ein

Grillen und Picknicken ist seit dem 6. Juli wieder grundsätzlich erlaubt

Mecklenburg-Vorpommern

Kontaktbeschränkungen:

An öffentlichen Orten können sich bis zu zehn Personen mehrerer Haushalte treffen. Gehören die Personen maximal zwei Haushalten an, dürfen es auch mehr sein

Am 10. Juli läuft die Obergrenze von zehn Personen aus. Dann darf sich wieder in beliebiger Gruppengröße getroffen werden. Allerdings bleibt das Abstandsgebot zu Personen bestehen, die nicht zur eigenen Familie oder zum eigenen Hausstand gehören

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht gilt für alle Geschäfte sowie den Nahverkehr, Verstöße werden mit bis zu 25 Euro geahndet

Demonstrationen

Demonstrationen sind unter Einhaltung des Mindestabstandes mit bis zu 300 Teilnehmern erlaubt

Ausnahmen von dieser Regel müssen gemeinsam von Versammlungsbehörde und Gesundheitsamt genehmigt werden

Dienstleistungen:

Friseure sind geöffnet

Kosmetikstudios, Massagepraxen und Nagelstudios haben geöffnet. Auch Sonnen- und Tattoo-Studios, Fußpflegesalons, Physiotherapeuten, Logopäden und ähnliche Unternehmen haben den Betrieb wieder aufgenommen

Fahrschulen dürfen auch wieder öffnen

Schulen und Kitas:

Die Schüler kehren bereits schrittweise in die Schulen zurück

Kitas stehen wieder allen Kindern offen

Schulhorte bieten eine reguläre Ferienbetreuung von täglich sechs Stunden an

Nach Ende der Sommerferien Anfang August soll es einen verlässlichen und täglichen Regelunterricht für alle Schüler geben

Spielplätze:

Sind geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Im Freien sind Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern erlaubt

In geschlossenen Räumen dürfen maximal 100 Personen zusammenkommen

Familienfeiern mit bis zu 50 Gästen sind von dort an möglich, bei besonderen Familienfeiern wie Hochzeiten, Jugendweihen und Beerdigungen sind es 75 Menschen

Gastronomie:

Gaststätten und Restaurants dürfen wieder öffnen. Ein Gast pro Tisch muss seine Daten hinterlassen

Bars und Kneipen haben unter Auflagen ebenfalls geöffnet. Sie dürfen wie auch Restaurants bis Mitternacht aufmachen

Clubs und Diskotheken und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen

Tourismus:

Hotels und Ferienwohnungen sind geöffnet. Hotels dürfen wieder alle Betten belegen

Gleiches gilt für Campingplätze

Tagesausflüge mit dem Bus sollen ab dem 10. Juli wieder erlaubt sein. Tagestourismus mit Bahn oder Auto bleibt aber weiterhin untersagt

Sport:

Der Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel ist erlaubt

Vereine dürfen wieder in geschlossenen Räumen trainieren

Fitnessstudios haben geöffnet

Frei- und Hallenbäder haben gleichermaßen geöffnet

Freizeit:

Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen wieder öffnen

Konzerte und Theateraufführungen dürfen seit dem 13. Juni wieder stattfinden – erstmal mit „kleinen“ Veranstaltungsformaten

Kinos, Freibäder und auch Reha-Kliniken haben wieder geöffnet

Freizeitparks müssen noch geschlossen bleiben

Niedersachsen

Kontaktbeschränkungen:

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist in Gruppen von bis zu zehn Personen möglich

Wenn sich Mitglieder und Angehörige aus höchstens zwei Haushalten treffen, dürfen es auch mehr als zehn Personen sein

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht ist im Nahverkehr und beim Einkaufen aktiv. Bußgelder drohen zunächst nicht

Demonstrationen:

Für Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel braucht es keine Ausnahmegenehmigung mehr

Dienstleistungen:

Friseure sind offen

Kosmetikbehandlungen und medizinische Fußpflege sind wieder möglich

Schulen und Kitas:

Kitas sind im eingeschränkten Betrieb, für alle Kinder gibt es ein Betreuungsangebot

Schüler kehren nach und nach zurück, es haben alle Jahrgänge wieder Unterricht in den Schulen

Spielplätze:

Sind geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Messen sind für den Publikumsverkehr geschlossen

Seit dem 6. Juli dürfen im Freien Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern stattfinden. Der Mindestabstand muss eingehalten werden und die Veranstalter haben die Kontaktdaten der Besucher drei Wochen aufzubewahren

Für private Feiern zum Beispiel in einem Restaurant gelten die Kontaktbestimmungen mit der Obergrenze von zehn Personen, sofern es sich nicht ausschließlich um Angehörige oder die Mitglieder zweier Haushalte handelt

Gastronomie:

Restaurants sind geöffnet

Bars können öffnen. Shisha-Bars sind jedoch ausgenommen

Tourismus:

Ferienwohnungen und Campingplätze sind geöffnet. Die Wiederbelegungsfrist von sieben Tagen für Ferienwohnungen entfällt

Busreisen sind unter Auflagen wieder erlaubt

Sport:

Sport auf Anlagen im Freien ist gestattet

Sport in Hallen ist unter Einhaltung der Mindestabstände wieder erlaubt. Das gilt auch für Fitnessstudios

Freibäder und Hallenbäder dürfen wieder Besucher empfangen

Freizeit:

Picknicken und Grillen im Freien ist wieder erlaubt

Geöffnet sind wieder Zoos und Museen

Freizeitparks dürfen wieder öffnen

Kinos und Theater dürfen öffnen, allerdings unter Einhaltung der Mindestabstände. Zuschauer müssen zudem ihre Kontaktdaten angeben und drinnen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Zahl der Besucher und Besucherinnen ist auf 250 beschränkt

Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen

Nordrhein-Westfalen

Kontaktbeschränkungen:

Gruppen mit bis zu zehn Personen dürfen sich im Freien treffen. Wenn sie nur zwei Haushalten angehören, dürfen es auch mehr sein

Im Kreis Gütersloh dürfen sich nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben vorläufig außer Vollzug gesetzt

Bei Besuchen in Pflegeheimen ist körperlicher Kontakt wie Umarmungen wieder erlaubt. Seit dem 1. Juli dürfen die Bewohner und Bewohnerinnen auch wieder Besuch auf ihren Zimmern empfangen

Maskenpflicht:

Maskenpflicht gilt für das Einkaufen sowie in Bussen, Bahnen, auf Wochenmärkten, an Haltestellen, Bahnhöfen, in Taxis, Arztpraxen, Post, Bank und Tankstellen. Über die Höhe der Bußgelder bei einer Weigerung, eine Maske zu tragen, dürfen die Ordnungsämter selbst entscheiden

Demonstrationen:

Demonstrationen sind grundsätzlich erlaubt – bei Einhaltung der Abstandsregeln und einer Höchstzahl an Teilnehmern, gerechnet auf die Gesamtfläche

Dienstleistungen:

Friseure sind offen

„Körpernahe Dienstleistungen“ wie Massagestudios, Kosmetik- und Tattoo-Studios haben geöffnet, wenn die Betreiber ein Hygienekonzept vorlegen können

Schulen und Kitas:

Alle Schüler erhalten tageweise Präsenzunterricht

Alle Kita-Kinder werden wieder betreut - allerdings mit weniger Stunden pro Woche als normal.

Alle Kinder im Grundschulalter gehen wieder täglich zur Schule

In den Kreisen Gütersloh und Warendorf sind Schulen und Kitas wieder geschlossen. Am 29. Juni beginnen die Sommerferien.

Spielplätze:

Sind geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Kongresse und Messen dürfen nur unter Auflagen und immer unter Vorlage eines Infektionsschutzkonzepts durchgeführt werden

Feste wie Jubiläen, Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage mit höchstens 50 Teilnehmenden sind unter Auflagen, wie der Erfassung der Personalien, wieder erlaubt

Besondere Lockerung für Schüler und Schülerinnen: Seit dem 20. Juni sind Abschluss- und Abi-Feiern ohne Eltern wieder erlaubt. Minderjährige müssen eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten mitbringen, jede Party muss mindestens zwei Tage vorher bei den Gesundheitsbehörden angemeldet werden

An Veranstaltungen im Kultur- oder Bildungsbereich dürfen nun wieder mehr als 100 Personen teilnehmen

Gastronomie:

Gaststätten, Bars und Restaurants dürfen öffnen. Das gilt für den Innen- und Außenbereich, allerdings müssen die Kontaktdaten eines jeden Besuchers registriert werden

Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen

Tourismus:

Der touristische Aufenthalt in Ferienhäusern, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen ist wieder möglich

Hotels haben ebenfalls geöffnet

Sport:

Kontaktloser Breitensport und der Trainingsbetrieb im Freien ist erlaubt

Fitnessstudios, Tanzschulen und Kursräume von Sportvereinen haben wieder geöffnet

Vereinssport in Hallen ist nur bedingt möglich

Sport mit unvermeidbarem Körperkontakt darf betrieben werden, so lange die Gruppengröße drinnen zehn und draußen 30 Teilnehmer nicht überschreitet

Frei- und Hallenbäderhaben geöffnet, auch in den Becken gilt aber der Mindestabstand

Freizeit:

Freizeitparks, Ausflugsschifffahrt, Fahrrad- und Bootsverleihe sowie Wellnesseinrichtungen und Saunabetriebe dürfen öffnen, ebenso Museen

Kleine Konzerte und andere öffentliche Aufführungen unter freiem Himmel können wieder stattfinden

Mit maximal 100 Teilnehmern und unter Einhaltung strenger Auflagen ist dies auch wieder in geschlossenen Räumen erlaubt

Theater, Opern und Kinos dürfen wieder mit deutlich reduzierten Besucherzahlen öffnen

Ausnahme Kreis Gütersloh und Kreis Warendorf:

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh am 6. Juli vorläufig außer Vollzug gesetzt

Das Land Nordrhein-Westfalen hätte nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies inzwischen eine differenziertere Regelung erlassen müssen - ein Lockdown für den ganzen Kreis sei nicht mehr verhältnismäßig, teilte das Gericht mit

Die regionale Verordnung der Landesregierung wäre in der Nacht zum 7. Juli um 0 Uhr ausgelaufen

Rheinland-Pfalz

Kontaktbeschränkungen:

Es dürfen sich bis zu zehn Menschen unabhängig von der Zahl der Haushalte treffen

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht gilt für den Nahverkehr und den gesamten Handel

Zudem gilt die Maskenpflicht in Schulen während der Pausen

Verstöße werden mit einem Verwarngeld von 10 Euro geahndet

Demonstrationen:

Demonstrationen im Freien sind unter Auflagen möglich

Dienstleistungen:

Friseure sind offen

Besuche von Kosmetik- und Nagelstudios oder die Inanspruchnahme anderer „körpernaher Dienstleistungen“ sind erlaubt

Fahrschulen haben geöffnet

Schulen und Kitas:

Der Unterricht hat stufenweise wieder begonnen, alle Schüler gehen zumindest zeitweise wieder zur Schule

Die Kitas haben für alle geöffnet – allerdings mit weniger Stunden pro Woche

Spielplätze:

Sind geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Innen dürfen sich bei Veranstaltungen, darunter auch Messen oder Märkte, bis zu 150 Menschen unter Auflagen versammeln

Im Freien sind Veranstaltungen mit bis zu 350 Menschen möglich, wenn der Abstand gewahrt bleibt und Kontaktdaten erfasst werden

Familienfeste oder Hochzeiten sind unter anderem dann möglich, wenn der Personenkreis vorher festgelegt wird und höchstens 75 Gäste kommen.

Gastronomie:

Gaststätten und Bars dürfen öffnen. Essen und Trinken darf wieder an der Theke abgeholt werden

Es gibt eine Corona-Sperrstunde ab 24 Uhr

Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Jugendherbergen und die restlichen Campingplätze können alle wieder öffnen

Reisen mit dem Schiff oder dem Bus sind wieder erlaubt

Sport:

Freizeit- und Breitensport ist im Freien wieder erlaubt – allerdings müssen die Abstandsregeln eingehalten werden

Der Besuch von Fitnessstudios, Tanzschulen sowie Sportangebote in Hallen ist wieder unter Auflagen erlaubt

Vereinssport in der Halle ist wieder möglich

Schwimm- und Freibäder dürfen wieder öffnen

Freizeit:

Theater, Kinos und Konzerthäuser dürfen wieder öffnen

Die Freizeitparks empfangen wieder Besucher

Museen und Galerien sind offen

Saarland

Kontaktbeschränkungen:

Zusammenkünfte von bis zu zehn Menschen sind zugelassen – auch in Gaststätten

Maskenpflicht:

Gilt im Nahverkehr, Handel und auf Wochenmärkten

Bußgelder gibt es nicht

Demonstrationen:

Demonstrationen im Freien sind erlaubt. Allerdings nur wenn die Hygiene- und Abstandsvorschriften eingehalten werden

Dienstleistungen:

Friseure sind geöffnet, „körpernahe Dienstleistungen“ sind erlaubt

Fahrschulen können unter Einhaltung der Hygieneanforderungen öffnen

Schulen und Kitas:

Im Laufe des Junis sind alle Schüler zumindest zeitweise wieder an die Schule zurückgekehrt.

Kitas haben wieder den eingeschränkten Regelbetrieb aufgenommen. Wie dieser exakt ausgestaltet wird, kann sich je nach Kita unterscheiden

Spielplätze:

Sind unter Auflagen der Kommunen geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Veranstaltungen im Freien mit bis zu 350 Personen und in geschlossenen Räumen mit bis zu 150 Personen sind unter Auflagen wieder erlaubt

Ab dem 13. Juli sind Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 500 Menschen zugelassen, in geschlossenen Räumen mit bis zu 250. Ab 24. August sind Höchstgrenzen von 1000 Teilnehmern unter freiem Himmel und 500 in geschlossenen Räumen vorgesehen

Gastronomie:

Restaurants und andere Gaststätten dürfen wieder öffnen

Unter anderem muss das Personal Mundschutz tragen

Die Gaststätten müssen um 24 Uhr schließen

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder für den Tourismus öffnen

Reisebusreisen sind unter Auflagen erlaubt

Es gilt ein Beherbergungsverbot für Einreisende aus Landkreisen mit mehr als 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen

Sport:

Sportler dürfen an der frischen Luft aktiv sein

Sport treiben in Hallen ist erlaubt – im Fitnessstudio und beim Vereinssport

Sowohl Frei- als auch Hallenbäder laden wieder zum Planschen ein

Freizeit:

Theater, Messen, Jahrmärkte sowie Saunen bleiben zunächst geschlossen

Kinos, Museen, Zoos und Tierparks dürfen öffnen

Freizeitparks haben auch geöffnet

Sachsen

Kontaktbeschränkungen:

Es können sich zwei Hausstände treffen

Auch Treffen mit bis zu zehn Menschen sind erlaubt – sowohl drinnen als auch draußen

In einer Gaststätte oder einem angemieteten Raum dürfen sich bis zu 100 Menschen bei Familienfeiern treffen.

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht im gilt im Nahverkehr und Handel. Bußgelder bei Verstößen sind nicht vorgesehen

Demonstrationen:

Kundgebungen sind erlaubt und nicht mehr auf eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern begrenzt

Dienstleistungen:

Friseure und körpernahe Dienstleistungen dürfen mit den jeweiligen Hygienekonzepten öffnen

Schulen und Kitas:

Seit dem 29. Juni können die Kitas zum Regelbetrieb übergehen – allerdings mit erhöhten Hygieneauflagen

An Grundschulen bleibt der eingeschränkte Regelbetrieb für alle Kinder bis zu den Sommerferien bestehen

Schüler an weiterführenden Schulen sollen zumindest teilweise wieder an den Schulen unterrichtet werden

Spielplätze:

Spielplätze sind geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Versammlungen mit bis zu 50 Menschen im Freien sind unter Einhaltungen der Hygienevorschriften und des Mindestabstand erlaubt

In einer Gaststätte oder einem angemieteten Raum dürfen sich bis zu 100 Menschen bei Familienfeiern treffen

Auch Tagungen, Kongresse und kleinere Messen mit höchstens 1000 Besuchern und Besucherinnen sind wieder zulässig – Voraussetzung sind entsprechende Hygienekonzepte

Gastronomie:

Restaurants und Bars dürfen öffnen

Tourismus:

Hotels, Ferienwohnungen und andere Beherbergungsbetriebe können unter Auflagen wieder regulär öffnen

Campingplätze haben geöffnet

Sport:

Vereinssport unter freiem Himmel ist wieder möglich, allerdings nur mit Mindestabstand

Vereinssport ist auch in der Halle erlaubt

Fitnessstudios sind offen

Frei- und Hallenbäder dürfen öffnen, sofern ihr Hygienekonzept genehmigt wurde

Freizeit:

Museen, Bibliotheken, Gedenkstätten, Archive und Zoos dürfen öffnen – Voraussetzung ist auch hier, dass Abstand und Hygiene gewahrt sind

Freizeitparks müssen ein Hygienekonzept vorlegen, um öffnen zu dürfen

Theater, Opern, Kinos und Konzertveranstalter können öffnen. Auch Tanz- und Musikschulen öffnen wieder

Sachsen-Anhalt

Kontaktbeschränkungen:

Bis zu zehn Menschen dürfen sich treffen

Ein Kontaktverbot gibt es nicht mehr

Maskenpflicht:

Hier gilt beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht. Verstöße gegen die Regelung werden nicht mit einem Bußgeld belegt

Demonstrationen:

Demonstrationen sind möglich. Dafür braucht es die gemeinsame Erlaubnis der Versammlungsbehörde und des Gesundheitsamts

Eine pauschale Höchstgrenze für Teilnehmer gibt es nicht

Dienstleistungen:

Friseure, Massage- und Fußpflegepraxen, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Fahrschulen dürfen ihre Türen öffnen

Schulen und Kitas:

Kitas und Schulen laufen im eingeschränkten Regelbetrieb

Grundschüler und Kita-Kinder kommen wieder täglich zur Schule

Schüler dürfen auch ohne den allgemein geltenden coronabedingten Mindestabstand unterrichtet werden

Spielplätze:

Die Spielplätze sind wieder geöffnet, sofern es der jeweilige Landkreis erlaubt

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Zu privaten Feiern dürfen seit dem 2. Juli bis zu 50 Gäste eingeladen werden

Zu professionell organisierten Feiern wie Hochzeiten, Trauerfeiern oder Einschulungen sowie Fachtagungen, Vereinstreffen oder Parteiversammlungen dürfen derzeit bis zu 100 Menschen kommen. Seit dem 2. Juli sind bei fachkundig organisierte Veranstaltungen im Freien bis zu 1000 Menschen erlaubt, in Innenräumen ist die Teilnehmerzahl zunächst auf 250 begrenzt, ab dem 1. September steigt die Zahl auf 500.

Messen und Ausstellungen können ab September auch erlaubt werden – wenn Hygienekonzepte vorliegen und es eine Zugangsbegrenzung gibt (eine Person auf 10 Quadratmetern).

Gastronomie:

Alle Restaurants und Bars dürfen wieder öffnen

Tourismus:

Ferienwohnungen können öffnen

Hotels und Campingplätze ebenfalls

Seit dem 27. Juni dürfen Menschen aus Corona-Hotspots nicht mehr in Beherbergungsbetrieben übernachten. Das Verbot gilt nicht für Menschen, die nachweisen können, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind.

Sport:

Für bis zu fünf Personen ist Sport im Freien erlaubt, solange sie den direkten Kontakt vermeiden

Fitnessstudios dürfen wieder öffnen, auch Sport in Hallen ist erlaubt

Verboten bleiben Wettkämpfe, Zuschauer und generell Kontaktsportarten wie Ringen

Freibäder dürfen öffnen. Auch Hallenbäder öffnen ihre Türen, sofern Abstandsregeln und Hygieneanforderungen erfüllt werden

Freizeit:

Museen, Bibliotheken, Archive, Ausstellungshäuser, Autokinos und Freizeitparks sind geöffnet

Theater, Opern und Kinos sind offen

Schleswig-Holstein

Kontaktbeschränkungen:

Es dürfen sich öffentlich bis zu zehn Personen unabhängig vom Haushalt treffen. Zusammenkünfte von bis zu 50 Personen sind im privaten Raum zulässig

Maskenpflicht:

In Schleswig-Holstein gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel – Verstöße werden nicht mit einem Bußgeld belegt

Demonstrationen:

Versammlungen mit bis zu 250 Teilnehmern sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich, Ausnahmen müssen genehmigt werden

Dienstleistungen:

Friseure, Fußpflegepraxen, Nagelstudios und Tattoostudios dürfen öffnen

Kosmetikstudios haben ebenfalls geöffnet, dürfen aber nicht den Gesichtsbereich behandeln

Fahrschulen dürfen wieder öffnen

Schulen und Kitas:

Die Schüler befinden sich in den Sommerferien

Der Regelbetrieb an allen Schulen soll nach den Sommerferien mit dem neuen Schuljahr am 10. August wieder starten

In den Kitas hat die Rückkehr in den ganz normalen Betrieb begonnen

Spielplätze:

Spielplätze sind geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Veranstaltungen im Freien sind für bis zu 250 Teilnehmende erlaubt, in geschlossenen Räumen für bis zu 100

Gastronomie:

Restaurants und Bars können öffnen

Tourismus:

Besuche sind möglich – in Ferienwohnungen, Hotels und auf dem Campingplatz

Busreisen sind wieder erlaubt. Allerdings dürfen nur 50 Prozent der Sitzplätze belegt sein und es gilt eine Maskenpflicht

Reisende aus Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen müssen in Quarantäne. Sie müssen unverzüglich nach der Einreise in ihre Wohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft, um sich 14 Tage lang zu isolieren

Auch Helgoland hat für einen Großteil der besagten Touristen die Schotten dicht gemacht. Menschen aus Corona-Hotspots dürfen nur in Ausnahmefällen auf die Insel kommen. Dafür braucht es entweder einen aktuellen negativen Corona-Test oder den Nachweis einer geeigneten Quarantänemöglichkeit auf Helgoland

Sport:

Kontaktfreie Sportarten sind im Freien unter Einhaltung des Mindestabstands erlaubt

Sportgeräte für diese Sportarten dürfen verliehen werden

Auch Heimspiele des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel können wieder ohne Zuschauer stattfinden

Fitnessstudios dürfen öffnen und andere Sportangebote in geschlossenen Räumen sind wieder erlaubt

Freibäder dürfen öffnen. Auch Hallenbäder dürfen aufsperren, sofern sie ein entsprechendes Hygienekonzept vorweisen können

Freizeit:

Museen, Ausstellungen und Autokinos sind geöffnet

Der eingeschränkte Probenbetrieb in Theatern ist unter Auflagen wieder zulässig

Spielhallen und Kinos dürfen mit deutlich reduzierten Besucherzahlen wieder öffnen – allerdings müssen Hygienekonzepte vorliegen

Freizeitparks empfangen seit dem 8. Juni wieder Besucher

Hallen- und Freizeitbäder sowie Wellnessbereiche von Hotels sind ebenfalls seit dem 8. Juni wieder zugänglich

Thüringen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat seinen Vorstoß, ab dem 6. Juni auf allgemeine, landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften verzichten, nach bundesweiter Kritik aufgeweicht. Nun hat seine Regierung lediglich das strikte Kontaktverbot ab Mitte Juni zu einer bloßen Empfehlung für das weitere Einhalten der Kontaktbeschränkungen gelockert. Die Mindestabstände und Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr gelten dagegen weiterhin

Kontaktbeschränkungen:

Seit dem 13. Juni gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr. Allerdings empfiehlt eine neue Grundverordnung, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen

Maskenpflicht:

Die Maskenpflicht gilt im Nahverkehr und beim Einkauf. Seit dem 13. Mai gibt es bei Nichteinhaltung Bußgelder

Demonstrationen:

Demonstrationen ohne Beschränkungen der Teilnehmerzahl sind möglich

Dienstleistungen:

Friseure, Massage- und Fußpflegepraxen, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Fahrschulen können öffnen

Schulen und Kitas:

In allen Kitas gilt eingeschränkter Regelbetrieb

Alle Schüler können wieder an einem angepassten Präsenzunterricht teilnehmen

Schulen und Kindergärten sind täglich für alle Kinder geöffnet

An weiterführenden Schulen kann der Unterricht im Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen erfolgen.

Spielplätze:

Spielplätze sind geöffnet

Veranstaltungen:

Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bleiben auf 30 Teilnehmer begrenzt und müssen zwei Tage im Voraus angemeldet werden

Messen, Spezialmärkte und andere gewerbliche Ausstellungen sind erlaubt, wenn genehmigte Infektionsschutzkonzepte vorliegen

Gastronomie:

Restaurants und Bars können öffnen

Tourismus:

Hotels, Campingplätze, Ferienwohnungen und -häuser dürfen öffnen

Sport:

Kontaktfreie Sportarten sind im Freien unter Einhaltung des Mindestabstands erlaubt

Fitnessstudios dürfen öffnen, sofern sie ein Hygienekonzept vorlegen können

Vereine können seit Pfingsten in Hallen zurückkehren

Der professionelle Mannschaftssport bleibt untersagt

Freizeit:

Museen, Tierparks, Zoos und Galerien sind geöffnet

Musik- und Jugendkunstschulen geben Unterricht für Einzelpersonen oder in Kleinstgruppen

Kinos und Theater haben geöffnet

Freibäder können öffnen, ebenso Freizeitparks – solange es sich nicht um Kirmes-Veranstaltungen oder Ähnliches handelt

Der Besuch von Hallenbädern sowie Thermen und Saunen ist möglich, sofern dafür jeweils ein Infektionsschutzkonzept genehmigt wurde

Lockerungen der Beschränkungen: Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick:

Am 15. April hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundesregierung erstmals auf eine Lockerung der Corona-Maßnahmen verständigt – die Länder setzten die Einigung unterschiedlich entschlossen um.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte das Vorgehen einiger Länder in ihrer Regierungserklärung am am 23. April noch als „forsch, teilweise zu forsch“ bezeichnet. Am 6. Mai hatten die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel dann neue Beschlüsse gefasst. Was ist den Bürgern erlaubt, was ist verboten?

Der Überblick:

Sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auftreten, werden die dortigen Corona-Regelungen wieder verschärft. Einige Bundesländer haben bereits angekündigt, noch vor Erreichen dieser Obergrenze mit Verschärfungen zu reagieren Für Bewohner dieser Landkreise haben sich Bund und Länder mit Ausnahme von Thüringen auf ein Beherbergungsverbot innerhalb Deutschlands geeinigt Bis Ende Oktober sollen Großveranstaltungen verboten bleiben. Damit sind Veranstaltungen gemeint, bei denen Hygieneregeln nicht eingehalten werden können und eine Kontaktnachverfolgung nicht möglich ist. Die genaue Definition bleibt aber weiter schwammig. Geschäfte können unabhängig von ihrer Größe unter Auflagen wieder öffnen. Allerdings wird die maximale Anzahl an Kunden im Geschäft begrenzt. Gleichzeitig sollen Warteschlangen vermieden werden Friseure dürfen unter Auflagen – etwa zur Hygiene und zur Vermeidung von Warteschlangen – ihre Betriebe wieder öffnen Kultureinrichtungen können „unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen“ wieder öffnen. Das gilt für Museen, Ausstellungen und Galerien, Gedenkstätten sowie Zoos und botanische Gärten Der allgemeine Schulbetrieb wird wieder aufgenommen, beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres konnten aber auch vorher schon stattfinden. Spielplätze können wieder geöffnet werden Die Notbetreuung in Kitas wird schrittweise seit dem 11. Mai ausgeweitet, um dann in einen eingeschränkten Regelbetrieb überzugehen Die Kontaktbeschränkungen galten ursprünglich bis zum 5. Juni. Nach einer Empfehlung aus dem Kanzleramt sind sie bis zum 5. Juli verlängert worden. Allgemein sind nun Treffen mit bis zu zehn Menschen erlaubt Die Öffnung der Gastronomiebetriebe ist nun Ländersache Das Versammlungsverbot in Gotteshäusern tritt außer Kraft. In Kirchen, Moscheen und Synagogen können Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen wieder stattfinden Sport ist unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Er muss draußen stattfinden und kontaktfrei sein. Außerdem bleiben Duschen und Umkleiden geschlossen Patienten in Krankenhäusern und Bewohner von Pflegeheimen dürfen eine Person bestimmen, die zu regelmäßigen Besuchen berechtigt ist

