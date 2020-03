Wohnzimmerkonzert in Coronavirus-Krise: Wir bringen Maffay, Pur und andere zu Ihnen

In Zeiten der Corona-Krise ist das soziale Leben stillgelegt. Kulturveranstaltungen finden nicht statt, auf die Straße darf man nur noch zu zweit. Viele Künstler bringen nun mit Wohnzimmerkonzerten ein wenig Konzertatmosphäre in die Wohnungen der Welt. Und wir wollen eins davon zu Ihnen nach Hause bringen.

Die Band Pur ist beim großen „WIR sagen DANKE!”-Wohnzimmerkonzert am Freitag dabei. Foto: imago images / Agentur Baganz

Die Wohltätigkeitsorganisation „Water is Right” (WIR) hat eines der größten Wohnzimmerkonzerte Deutschlands organisiert. Die Funke Mediengruppe, zu der auch unsere Redaktion gehört, ist Partner der Aktion mit dem Motto „WIR sagen DANKE!”. „Wir wollen die Menschen feiern, die das öffentliche Leben aufrechterhalten”, sagt Rolf Stahlhofen, Gründer der Initiative WIR. „Und wir wollen, dass eine Diskussion darüber in Gang kommt, wie man diese Menschen auch nach der Krise unterstützen kann.”

Wohnzimmerkonzert mit Künstlern wie Peter Maffay und Pur

Am 27. März werden diverse Künstler ab 18 Uhr aus ihren Wohnzimmern oder Studios auf den Tageszeitungs- und ausgewählten Zeitschriften-Websites der FUNKE-Medien streamen. Zu den teilnehmenden Künstlern gehören unter anderem Mousse T., Pur, Glasperlenspiel, Laith Al-Deen und Peter Maffay und viele andere.

Der Stream wird am Freitag auf allen Portalen der FUNKE Mediengruppe zu sehen sein.

Hier finden Sie die aktuelle Liste der Künstler sowie den Zeitplan.

Auch Sänger Laith Al-Deen ist am Freitag live im Stream auf den FUNKE-Portalen zu sehen. Foto: imago images / Peter Kolb

Bereits vor der Gründung der „Water Is Right“ Stiftung im Jahr 2011 setzte sich der Musiker und Mitinitiator der „Söhne Mannheims“ Rolf Stahlhofen dafür ein, dass überall in der Welt ausreichend sauberes Wasser zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung steht, vor allen in Krisen- und Entwicklungsgebieten. Bislang konnten die „Water Is Right“ Stiftung 12 Projekte in 10 Ländern dieser Erde realisieren: Für 3 Millionen Menschen bedeutet das Zugang zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser.

(fmg)