Fr, 27.03.2020, 13.03 Uhr

Kaum ein Mensch auf den Münchener Straßen: Die Bürger halten sich an die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktregeln wegen der Corona-Krise. Die Stichwahlen der Kommunalwahlen in Bayern am Sonntag werden per Briefwahl abgewickelt.