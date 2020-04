Do, 02.04.2020, 11.05 Uhr

Die Fitnessstudios im Gazastreifen sind wegen des Coronavirus geschlossen. Sein Muskeltraining will Bodybuilder Ahmed El-Sawy aber nicht ausfallen lassen. Der Fitnesstrainer nutzt für Arm- und Beinworkout deshalb alles, was in der Wohnung zu finden ist.