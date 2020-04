Coronavirus-Fake auf WhatsApp: Schlagersänger widerspricht Kettenbrief

Im norditalienischen Bergamo leiden die Bewohner besonders stark unter der Corona-Pandemie. In den ersten drei Märzwochen starben dort mindestens 858 Menschen, die sich zuvor mit Sars-CoV-2 infiziert hatten.

Auch auf WhatsApp sind die prekären Lebensumstände in der Krisenregion Thema – in der Chat-App beschäftigt ein Kettenbrief seit Tagen viele Menschen. In der vielfach geteilten Nachricht heißt es, dass der italienische Schlagersänger Roby Facchinetti die Urheberrechte an seinem Song „Rinascerò, Rinascerai” an das Krankenhaus in Bergamo überschrieben hätte.

Der an die Nachricht angefügte Youtube-Link verweist auf eben dieses Lied, das auf Youtube bereits mehr als 8,5 Millionen Menschen erreicht hat. Auf Facebook wird eine ähnliche Botschaft mit Link zu diesem Youtube-Video weiterverbreitet.

Corona-Krise in Italien: WhatsApp-Kettenbrief verbreitet Falschinformationen

Roby Facchinetti bei einem Auftritt in Rom. Der italienische Schlagersänger wehrt sich gegen einen WhatsApp-Kettenbrief über einen seiner Songs. Foto: Daniela Franceschelli / imago/Pacific Press Agency

Viele der Hörer des Songs hoffen wohl mit ihrem Klick etwas Gutes bewirkt zu haben – denn in dem Kettenbrief heißt es auch: „Jeder Klick auf das Video ist damit quasi eine Spende, da Youtube dem Inhaber Geld pro Klick bezahlt.”

Dieser Kettenbrief geht auf #WhatsApp herum. Er ist aber leider falsch. pic.twitter.com/CeSXMdHc3t — Morten Wenzek (@morten_wenzek) March 31, 2020

Tatsächlich sammelt Facchinetti mit diesem Lied auch Geld für ein Krankenhaus in Bergamo. Allerdings eben nicht über Youtube: Der Sänger erklärt auf Facebook, dass seine Hörer das Lied über einen Download-Link kaufen müssten. Damit die Einnahmen beim Papst-Johannes-XXIII.-Krankenhaus in Bergamo tatsächlich ankommen.

Schlagerstar Facchinetti widerspricht Corona-WhatsApp-Nachricht

Laut Facchinetti will man mit den Spendengeldern dort medizinische Ausrüstung kaufen. Das sei der einzig nützliche Weg, schreibt Facchinetti. Der irreführende Youtube-Link ist nicht die einzige Falschinformation, die der vielfach geteilte WhatsApp-Kettenbrief enthält: Die unbekannten Urheber der Nachricht behaupten zudem, dass dort allein an einem Tag 800 Menschen an Covid-19 gestorben seien – eine Übertreibung. Seit Beginn der Corona-Krise wurde mehrfach von Behörden und Netzaktivisten vor Fake News im Zusammenhang mit der Pandemie gewarnt.

Wer an dem millionenfach geklickten Musikvideo auf Youtube und dem dafür werbenden Kettenbrief hingegen tatsächlich gerade Geld verdient, sagte der Sänger nicht.

