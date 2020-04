Do, 02.04.2020, 15.37 Uhr

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich "besorgt" über das in der Corona-Krise beschlossene Notstandsgesetz in Ungarn gezeigt. Das ungarische Parlament hatte am Montag ein Gesetz gebilligt, das es Regierungschef Viktor Orban erlaubt, unbegrenzt per Dekret zu regieren.