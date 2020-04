Coronavirus: Forscher der Heinsberg-Studie halten Shutdown-Lockerung für möglich

Heinsberg Protokoll will den Corona-Ausbruch rekonstruieren

Es ist die europaweit wohl meistbeachtete Studie – und sie hat nun erste Ergebnisse geliefert. Am Donnerstag haben Forscher des Universitätsklinikums Bonn ihre ersten Erkenntnisse aus ihren Untersuchungen am ehemaligen Coronavirus-Hotspot Heinsberg vorgestellt – und eine mögliche Lockerung des Shutdowns in Deutschland als mittlerweile möglich eingestuft.

In er Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg habe sich mittlerweile – bei konservativer Berechnung – eine Immunisierung von 15 Prozent der Bevölkerung eingestellt – ein Anteil, der die Ausbreitung von Sars-CoV-2 verlangsame. Außerdem errechneten die Wissenschaftler laut Studienleiter Hendrik Streeck für den Kreis Heinsberg eine Letalität von 0,37 Prozent – ein Fünftel der Letalität, die die Johns-Hopkins-Universität bisher angibt (1,98 Prozent). Die Letalität gibt den Anteil der Infizierten an, die an der Erkrankung sterben. Die Ergebnisse seien bereits repräsentativ.

Corona-Studie liefert erste Ergebnisse – Leiter: „Müssen lernen, mit Sars-CoV-2 zu leben“

Hendrik Streeck, Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn, leitet die aktuelle Studie über die Coronavirus-Pandemie im Kreis Heinsberg, die auch die Entscheidungen auf Bundesebene massiv beeinflussen dürfte. Foto: Federico Gambarini / dpa

Streeck verwies auf die Vier-Phasen-Strategie der Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Man habe erfolgreich die erste Phase hinter sich gebracht: die der „gesellschaftliche Quarantänisierung“. Nun sei es Zeit, in die zweite Phase einzutreten: die beginnende Rücknahme der Quarantänisierung. Aber auch in der zweiten Phase – also unter Rücknahme der Quarantänisierung – müssen Risikogruppen weiter verstärkt geschützt werden, so die Forscher.

Streeck mahnte aber auch an, dass die Pandemie auch weiterhin nicht auf die leichte Schulter genommen werden könnte. „Wir müssen lernen, mit Sars-CoV-2 zu leben. Das Virus wird in der Bevölkerung bleiben.“

Die Politik könne nun unter bestimmten Voraussetzungen – unter anderem Einhaltung gegebener Hygieneregeln – in Erwägung ziehen, die Maßnahmen des Shutdowns vorsichtig zu lockern, um danach wieder kleinflächigere Quarantänemaßnahmen aufrechtzuerhalten.

Coronavirus: Alten- und Pflegeheime sollen weiterhin besonders geschützt werden

Bewohner von Alten- und Pflegeheimen müssten nach Ansicht von Hygiene-Professor Martin Exner weiter streng geschützt werden. In bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens könne man unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln die Auflagen zwar „kontrolliert zurückfahren“, sagte der Bonner Wissenschaftler am Donnerstag. Aber in Alten- und Pflegeheimen müsse aber weiterhin eine „restriktive Politik“ aufrechterhalten werden.

Der Bonner Infektionsschutzexperte unterstrich außerdem die Bedeutung von Hygienemaßnahmen. Das Virus könne über einen langen Zeitraum auch auf Flächen überleben, sagte der Wissenschaftler. Um eine Corona-Infektion auszulösen, müsse das Virus aber in die Schleimhäute gelangen – etwa über Mund oder Augen. Daher sei es wichtig, dass die Bevölkerung lerne, mit den Risiken angemessen umzugehen.

Gründliches Waschen der Hände mit Seife löse die Viren gut ab und könne sie „inaktivieren“, sagte der Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit. Es klinge banal, sei aber wichtig, solche Hygiene-Maßnahmen zu trainieren.

Hauptsächlich werde das Virus aber durch Tröpfcheninfektion übertragen – etwa durch Husten. Deshalb sei das Tragen von Mundschutz in Krankenhäusern unerlässlich. Auch Gunther Hartmann, Professor für Klinische Chemie und Pharmakologie an der Universität Bonn, berichtete, nach ersten vorsichtigen Einschätzungen sei davon auszugehen, dass der Schweregrad der Erkrankung über Hygienemaßnahmen reduziert werden könnte. „Die Zahl der Erreger hat bei Erstinfektionen Einfluss auf den Schweregrad der Erkrankung.“

Ein Grund für die positiven Entwicklungen im Studienumfeld sei auch, dass sich die Bevölkerung insgesamt „sehr diszipliniert“ gezeigt habe – wie im gesamten Land. Speziell im Ort der Untersuchungen sei dies außergewöhnlich wichtig gewesen. Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, hielt fest: „Der Kreis Heinsberg ist an einer riesengroßen Katastrophe vorbeigeschlittert.“

(ba)