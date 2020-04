Coronavirus: Angela Merkel gibt "Corona-Kabinett"-Beschlüsse bekannt

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten und -Toten in Deutschland steigt weiter. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich zur Lage äußern.

Merkel: In Coronavirus-Krise „nicht in Sicherheit wiegen“

Coronavirus in Deutschland: Bei mehr als 113.000 Menschen sind inzwischen Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Mehr als 2300 Menschen sind gestorben

Rund 50.000 Menschen in Deutschland gelten als geheilt

Bis mindestens 19. April gelten die Kontaktsperre und die starken Beschränkungen des öffentlichen Lebens

Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Nachmittag über die Beschlüsse des Corona-Kabinetts informieren

Berlin. In der Coronavirus-Krise gibt es in Deutschland noch keine Entspannung: Das ist die Einschätzung von Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Coroanvirus-Lage sieht – und was das „Corona-Kabinett“ beschlossen hat – wird Merkel am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekannt geben.

Das „Corona-Kabinett“ hatte am Vormittag getagt. Dazu gehören neben der Kanzlerin und dem Kanzleramtsminister der Gesundheitsminister, der Innenminister, der Finanzminister, der Außenminister und die Verteidigungsministerin.

Unsere interaktive Karte zeigt den aktuellen Stand der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen und Covid-19-Toten von Kreisen in Deutschland bis zu den Ländern in aller Welt:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Donnerstag, 9. April: Coronavirus-Krise – Merkel wird gute Arbeit bescheinigt

15.39 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel sagte mit Blick auf die Entwicklung der Coronavirus-Statistiken in Deutschland, dass es Anlass zu vorsichtiger Hoffnung gebe, weil sich die Ausbreitung des Virus in Deutschland verlangsamt habe. Aber: „Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen“, mahnte die Kanzlerin, stattdessen könne man sich freuen, wenn die Beschränkungen nicht noch mehr verschärft werden müssten. „Wir können uns sehr, sehr schnell das zerstören, was wir erreicht haben.“

15.22 Uhr: Eine große Mehrheit der Bundesbürger ist mit dem Krisenmanagement der Kanzlerin in der Coronakrise zufrieden. Nach dem am Donnerstag veröffentlichten Politbarometer des ZDF bescheinigen 80 Prozent Angela Merkel gute Arbeit, die der Regierung beurteilen sogar 88 Prozent der Befragten als gut.

15.17 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog. Lesen Sie die ältere Entwicklungen in unserem vorhergehenden Newsblog.

Coronavirus-Pandemie – Mehr zum Thema:

Die Coronavirus-Krise hat die Welt seit Wochen fest im Griff. In der chinesischen Millionenstadt Wuhan waren Anfang Dezember, möglicherweise auch schon im November erste Fälle einer bis dahin unbekannten Lungenerkrankung aufgetreten.

Die Betroffenen hatten sich zuvor auf einem Tiermarkt aufgehalten, der seitdem als Ursprung des neuartigen Coronavirus gilt. Erst am 31. Dezember wurden die Fälle aus China offiziell an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet, im Januar wurde erregte die neue Lungenkrankheit in China schließlich auch in anderen Ländern Aufsehen. Die chinesische Regierung riegelte die Stadt Wuhan und die Provinz Hubei ab. Seit einigen Tagen ist der Lockdown in Wuhan aufgehoben.

Seit drei Wochen gilt der Lockdown in Deutschland. Wirtschaftsforscher rechnen mit einer schweren Rezession und Millionen neuen Arbeitslosen. Inzwischen sind die USA eins der Coronavirus-Epizentren: Lesen Sie alles Wichtige zur Lage in unserem USA-Newsblog. Experten vermuten, dass Pandemien wie die derzeitige häufiger werden könnten.

(fmg/dpa/afp)