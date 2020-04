Dieter Laser ist tot - er war der Mann fürs Diabolische

Seine wohl bekannteste Rolle spielte er 1975 in der Heinrich-Böll-Verfilmung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta. Da verkörperte Dieter Laser den schmierigen Boulevardreporter Tötges, der den Fall einer unbescholtenen Frau, die unter Terrorismus-Verdacht gerät, zu einer menschenverachtenden Berichterstattung aufbauscht. Und der Betroffenen auch noch zynisch erklärt: „In deiner Story ist noch viel drin. Nur müssen wir gleich noch etwas nachschießen. Nachschießen, Mädchen, immer nachschießen.“ Bis sie dann wirklich schießt. Auf ihn.

Dieter Laser war erschreckend überzeugend in dieser diabolischen Rolle. Allein mit seiner schneidenden Stimme, den markanten Wangenknochen, den riesigen Augen und seinem stechenden Blick, der sich einbrannte. Böse, „teuflische“ Rollen hat er deshalb immer wieder gespielt, etwa in der Fernsehverfilmung von E.T.A. Hoffmanns „Elixiere des Teufels“. Und hatte Laser nicht selbst einst, mit 14, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen: „Bezahlt wird später – in der Hölle“? Laser, der Mann fürs Finstere.

Dieter Laser wuchs unter dem Einfluss einer Sekte auf

Die Wahrheit sieht freilich anders aus. Laser, 1942 in Kiel geboren und mit drei fast in einem Luftschutzkeller ums Leben gekommen, wuchs unter dem Einfluss einer fundamentalistischen Sekte auf, die nur die Lutherbibel als Lektüre guthieß und Theater für Teufelswerk hielt. Dorthin drängte es Laser aber früh.

Deshalb der „Teufelspakt“: Um auf die Bühne zu kommen, schwor er dem Glauben seiner Familie ab. Mit 16 fragte er beim Pförtner am Hamburger Schauspielhaus, wie man Schauspieler wird. Da gerade ein Statist für eine Kindervorstellung ausfiel, durfte er gleich auf die Bühne. So begann eine Statistenkarriere. Dieter Laser im Juni 2010 in der Rolle des Orsino während einer Probe zum Stück „Was ihr wollt“ auf der Bühne des Renaissance-Theaters in Berlin. Foto: Soeren Stache / dpa

Laser brach seine Schauspielausbildung ab

Eine Schauspielausbildung schloss sich an, die Laser aber, trotz bestandener Zwischenprüfung, abbrach. Entdeckt hat ihn dann Gustaf Gründgens. Der wollte Laser 1960 eigentlich rausschmeißen, weil der weiter heimlich Proben im Schauspielhaus besuchte. Stattdessen gab er ihm erste Rollen: „So kam ich zur Schauspielerei“, so Laser später, „weil der Gott des Theaters gnädig mit mir war.“

1967 begann seine Zusammenarbeit mit Peter Stein, dem er drei Jahre später nach Berlin an die Schaubühne am Halleschen Ufer folgte, dem Vorzeigetheater der 70er, bei dem er zeitweise auch dem Direktorium angehörte. Aber auch hiervon sagte er sich los, als er 1974 beschloss, freischaffend zu arbeiten.

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Diese Prominenten sind 2020 gestorben Sie haben uns mit der Kunst auf der Leinwand bewegt, ihre Musik war der persönliche Soundtrack vieler und ihre sportlichen Leistungen vorbildhaft: Diese Prominenten sind 2020 gestorben. Asterix-Erfinder Albert Uderzo ist am 24. März im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: JOEL SAGET / AFP

Diese Prominenten sind 2020 gestorben US-Sänger Kenny Rogers wurde 81 Jahre alt. Er starb am 20. März. Foto: Suzanne Cordeiro / AFP

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Der schwedische Schauspieler Max von Sydow ist am 8. März im Alter von 90 Jahren gestorben. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Die Film- und Theaterschauspielerin Sonja Ziemann ist am 17. Februar im Alter von 94 Jahren gestorben. Foto: Ursula Düren / dpa

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Kirk Douglas ist am 5. Februar im Alter von 103 Jahren gestorben. Er galt als letzter Großschauspieler der goldenen Ära Hollywoods. Hier erhielt er bei der 68. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles den Oscar für sein Lebenswerk. Foto: ERIC DRAPER / dpa



Diese Prominenten sind 2020 gestorben Die Autorin Mary Higgins Clark ist am 31. Januar im Alter von 92 Jahren gestorben. Foto: STAN HONDA / AFP

Diese Prominenten sind 2020 gestorben US-Basketball-Legende Kobe Bryant ist am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz gestorben. Auch seine Tochter Gianna starb bei dem Unglück. (Photo by Robyn BECK / AFP) Foto: ROBYN BECK / AFP

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Der „Rosenheim-Cop“ Joseph Hannesschläger starb im Januar in einem Hospiz. Foto: ZDF/Christian A. Rieger

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow starb am 17. Januar im Alter von 34 Jahren. Bekannt wurde er durch seine Rollen in „Sturm der Liebe“ und „Dahoam is Dahoam“. Foto: Petra Schönberger / imago/Future Image

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Christopher Tolkien, Sohn des „Herr der Ringe“-Autors J.R.R. Tolkien, ist am 15. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben. Tolkien hatte den Nachlass seines berühmten Vaters verwaltet. Foto: Screenshot Twitter @ClausKullak / @ClausKullak



Diese Prominenten sind 2020 gestorben Neil Peart, Schlagzeuger der kanadischen Rockband „Rush“, erlag am 11. Januar einem Krebsleiden. Der 67-Jährige hatte einen Hirntumor. Foto: Ethan Miller / AFP

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Schauspieler Edd Byrnes galt in den USA als erster Teenie-Star. Seine Rolle als „Kookie“ in der Serie „77 Sunset Strip“ machte ihn berühmt, auch im Kult-Film „Grease“ spielte er mit. Byrnes starb am 8. Januar eines natürlichen Todes. Er wurde 87 Jahre alt. Foto: teutopress GmbH via www.imago-images.de / imago images/teutopress

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Harry Hains wurde bekannt durch seine Rollen in den Serien „American Horror Story“ und „The OA“. Er starb am 7. Januar im Alter von 27 Jahren. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Foto: Screenshot Instagram @harryhains / @harryhains

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Torwartlegende Hans Tilkowski starb am 5. Januar im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit. Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de / imago images/Sven Simon

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Schauspielerin Veronika Fitz, die vor allem durch ihre Hauptrolle in der BR-Produktion „ Die Hausmeisterin“ bekannt wurde, starb am 4. Januar nach schwerer Krankheit. Sie wurde 83 Jahre alt. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de / imago images/Sven Simon



Diese Prominenten sind 2020 gestorben Nick Gordon, der Ex-Partney von Whitney Houstons verstorbener Tochter Bobby Kristina Brown, starb am 1. Januar im Alter von 30 Jahren. Foto: Frazer Harrison / Getty Images

Diese Prominenten sind 2020 gestorben Terry Jones gehörte zur britischen Kultgruppe „Monty Python“. Seine schwere Demenzerkrankung trug er mit humoriger Fassung. Am 21. Januar starb er nach vier Jahren Kampf. Foto: Andrew Cowie / AFP

„John Glückstadt“ brachte ihm den Deutschen Filmpreis ein

Einem breiten Publikum wurde er durch den Film bekannt. Gleich sein erster, die Storm-Verfilmung „John Glückstadt“, brachte ihm 1975 den Deutschen Filmpreis als bester Schauspieler ein, Erfolge wie „Katharina Blum“ und Hans W. Geißendörfers Oscar-nominiertes Drama „Die gläserne Zelle“ schlossen sich an. Laser drehte mit Größen wie Burt Lancaster, Glenn Close und John Malkovich, blieb aber auch dem Theater weiter treu.

Prägnante Auftritte hatte er etwa als Rassenforscher in Schlöndorffs Film „Der Unhold“ oder als Hunnenkönig Etzel bei den Wormser Filmfestspielen unter Dieter Wedel. Späten Kultstatus gewann er 2009 mit dem niederländischen Horrorfilm „Human Centipede“ als verrückter Wissenschaftler, den er als Parodie auf Josef Mengele anlegte.

Noch vergangenes Jahr war Laser bei den Bad Hersfelder Theaterfestspielen zu erleben. Nun ist der Berliner Schauspieler im Alter von 78 Jahren gestorben. Ein Tod ganz im Stillen. Er starb bereits am 29. Februar, wie seine Frau Inge erst an Karfreitag bekannt gab.

Dieser Text ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.