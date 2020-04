Coronavirus: Über 4300 Tote in Deutschland - 2,2 Millionen Corona-Fälle weltweit

Vom ersten Auftreten des Coronavirus bis zur Kontaktsperre. So hat sich das SARS-CoV-2 in Deutschland ausgebreitet.

In Deutschland sind mehr als 141.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 4300 Menschen starben in Folge der Infektion mit dem Erreger

Weltweit wurden bis zum Samstagmittag 2,2 Millionen Fälle bestätigt, fast 150.000 Tote gibt es auf der ganzen Welt zu beklagen

Deutschland sucht einen Weg zurück. Nachdem das öffentliche Leben wegen der Coronavirus-Pandemie beinahe zum Erliegen kam, gab es nun zumindest eine vorsichtige Lockerung der Maßnahmen. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen. Schrittweise werden auch Schulen wieder arbeiten, damit die Prüfungen in den Abschlussjahrgängen abgelegt und ältere Jahrgänge wieder unterrichtet werden können.

Fest steht bereits jetzt: Der Weg in das Leben, wie es vorher einmal war, ist lang. Unklar ist derzeit noch, wie lang. Die Entwicklung hängt von den Infektionszahlen ab. Das Robert-Koch-Institut teilte am Donnerstag mit, dass die Reproduktionsrate des Coronavirus in Deutschland auf einen Wert von 0,7 gesunken sei. Das heißt, ein Mensch steckt weniger als einen weiteren Menschen an.

Damit haben die von der Bundesregierung eingeleiteten Corona-Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Wirkung gezeigt. Ob das auch so bleibt und weitere Maßnahmen gelockert werden, bleibt zunächst offen. In zwei Wochen, Anfang Mai, sollen zunächst Friseure öffnen.

Dann will sich auch die Regierung erneut zusammensetzen und über weitere Schritte auf dem Weg zurück in die Normalität beraten. Alle aktuellen Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie in Deutschland und Europa in unserem News-Ticker:

14.10 Uhr: Die USA sind das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land in der Welt. Eine Studie offenbart nun eine riesige Dunkelziffer. Donald Trump korrigiert derweil seine Prognose der Corona-Toten in den USA - nach unten.

14.05 Uhr: Fernreisen fallen wegen der Coronavirus-Krise aus. Ist das eine Chance für den Inlandstourismus? Oder bricht auch hier das Sommergeschäft weg? Wir haben Experten gefragt: Wann wird Urlaub in Deutschland wieder möglich sein?

