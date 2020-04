So fühlt sich Covid-19 an: Eine Überlebende berichtet

So, 19.04.2020, 15.42 Uhr

Martina Hamacher war einer der ersten Coronavirus-Patienten in Deutschland; sie erkrankte schwer an Covid-19. Drei Wochen wurde die 60-Jährige auf der Intensivstation in der Uniklinik Aachen am Leben gehalten. Im AFPTV-Interview schildert sie, wie sie die schwere Zeit erlebt hat.