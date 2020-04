Dieter Kürten: "Mister Sportstudio" feiert 85. Geburtstag

375-mal hat er das „aktuelle Sportstudio“ moderiert: Dieter Kürten, gebürtiger Duisburger, war nicht nur ausgewiesener Experte, sondern ein Mann mit Charme und Humor, den er sich bis heute bewahrt hat: Am Telefon ist „Mister Sportstudio“, der am Donnerstag seinen 85. Geburtstag feiert, äußerst gut gelaunt.

Herr Kürten, was tun Sie gerade?

Dieter Kürten: Ich genieße die Sonne, höre Radio und freue mich aufs Mittagessen.

Kochen Sie selbst?

Kürten: Nein, nein.

Es heißt, sie spielen lieber Klavier statt zu kochen?

Kürten: Ja, ich habe ein Klavier. Aber ich klimpere da mehr oder weniger nur drauf herum.

Klingt nach nettem Zeitvertreib in Corona-Zeiten. Fehlt Ihnen jetzt eigentlich etwas. Zum Beispiel der Friseur?

Kürten: Viele Männer leiden sehr darunter. Ich nicht. Ich habe jetzt so eine Corona-Matte. Wenn es zu viel wird, lass ich es privat abschneiden. Das ist kein Thema. Aber wenn die Friseure wieder öffnen, dann geh ich natürlich auch wieder.

Fehlt Ihnen, wenn schon nicht der Friseur, dann doch vielleicht der Fußball?

Kürten: Und wie. Ich möchte, dass es weitergeht. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Geisterspiele. Im Gegenteil.

Dieter Kürten 1994 als Moderator beim „Aktuellen Sportstudio". Foto: Erwin Elsner / dpa

Im Gegenteil?

Kürten: Ja, da kann man sich doch viel besser auf den Fußball konzentrieren, ohne das Gebrülle und Gekreische der Fans.

Das klingt hart. Besonders aus Ihrem Munde. Sie gelten doch als ausgesprochener Charmeur.

Kürten: Gut, dann sag ich es mal so: Die Zuschauer sollten versuchen, das Beste daraus zu machen und dem Gegner Respekt entgegenbringen.

Sie haben fast 400-mal das Sportstudio moderiert. Berühmt gemacht hat Sie 1971 die Affennummer, als „Tarzan“-Darsteller Johnny Weißmüller mit seiner Frau Maria bei Ihnen zu Gast war. Dazu ein Affe, der Frau Weißmüller die Perücke vom Kopf mopste.

Kürten: Ja, sie saß da wie eine Prinzessin mit Pelzmantel und hochtoupiertem Haar. Ich hab es erst gar nicht bemerkt, ich schaute gerade in ein Buch. Als ich hoch guckte, dachte ich: Diese Frau hat doch vorher nicht da gesessen. Ich höre mich selbst noch ständig sagen „Ach gnädige Frau, ach gnädige Frau, das macht doch nichts“. Das war ein Stück Fernsehgeschichte.

Das Kuriose war auch: Weißmüller mochte gar keine Affen. Sie hatten ihn gekratzt, gebissen und bepinkelt. Also hüpfte Weißmüller voller Schadenfreude durch das Studio. Weil es jetzt mal ausnahmsweise seiner Frau passiert war. Es war ein Riesenspaß. Die 500 Zuschauern kriegten sich nicht mehr ein vor Lachen. Es waren ganz viele Frauen im Publikum. Sie kreischten vor Vergnügen.

Sie hatten also richtig viel Spaß in ihrem Beruf.

Kürten: Unglaublich viel Spaß. Ich bin dem ZDF so dankbar, dass ich diese Zeit erleben durfte.

Dabei sollten Sie ja gar nicht Journalist werden.

Kürten: Stimmt. Mein Vater, der Journalist bei der Rheinischen Post war, sagte, ich sollte nicht so einen „Hallodri“-Beruf ergreifen. Mein Großvater war Bäcker. Aber Bäcker sollte ich auch nicht werden, meinte er. Ich sollte nicht schon nachts um drei Uhr aufstehen müssen. Ich wurde dann zuerst Speditionskaufmann. Bin aber wahnsinnig froh, dann doch Journalist geworden zu sein. Es war wirklich eine tolle Zeit.

Dieter Kürten mit Tochter Dina, Ehefrau Gerlinde und Tochter Emily im Jahr 1982. Foto: imago sportfotodienst via www.imago-images.de / imago images/teutopress

Sie galten immer als sehr empathischer Moderator. Wenn ein Gast den Tränen nahe war oder sogar geweint hat, mussten Sie mitweinen.

Kürten: Ja, das stimmt. Ich denke da noch an den Tennistrainer Günther Bosch. Er war sehr getroffen, dass Boris Becker sich von ihm getrennt hatte. Er begann, Tränen zu vergießen, als ich ihn gefragt hatte, ob er zurückgehen würde, wenn Boris ihn bitten würde. Ja, und dann hatte ich auch Tränen in den Augen.

Genau wie bei Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni.

Kürten: Oh ja. Es war beim Pokalendspiel Bayern 1998 gegen Duisburg. Bayern gewann 2:1. Trapattoni war so glücklich. Und umarmte mich. Und weinte, als ich ihm Komplimente machte. Und da ich nah am Wasser gebaut habe, weinte ich mit.

Sie gelten als Moderator, der in schicken Anzügen Maßstäbe setzte. Wie kam es, dass Sie dann einmal im Schlafanzug für Aufsehen sorgten?

Kürten: Das war nach einer Live-Übertragung. Ich stand auf dem Stadiondach im strömenden Gewitterregen und war natürlich klatschnass. Ich hatte keinen trockenen Faden mehr am Körper. Was jetzt, dachte ich? Da blieb nur noch der Schlafanzug im Kofferraum. Es war das einzige Trockene, was ich noch hatte.

Klingt grotesk.

Kürten: Ja, und es ging noch weiter. Ich fuhr los. Im Schlafanzug. Und dann hatte ich leider die Ausfahrt verpasst, setzte also auf der Autobahn ein paar Meter rückwärts – und da hat mich die Polizei erwischt. Die waren völlig perplex und sagten nur: ,Was machen Sie denn hier?‘ und ,Wie sehen Sie überhaupt aus?’. Mehr passierte nicht. Heute würde das sicher nicht ohne Knöllchen abgehen.

Das waren witzige Zeiten. Worüber freuen Sie sich heute?

Kürten: Dass ich so gesund bin! Das ist ein Gottesgeschenk. Ich hatte ja 2011 einen Herzinfarkt auf offener Straße. Eine Fußgängerin hat mich reanimiert. Ich bin ihr immer noch unendlich dankbar. Nach fünf, sechs Wochen hatte ich mich aber erholt.

Und sonst sind Sie fit?

Kürten: Ja, aber ich habe seit etwa vier Jahren eine neue Hüfte. Da bin ich an Weihnachten gegen ein Sportgerät in meiner Wohnung gestoßen und habe mir den Oberschenkelknochen gebrochen. Aber auch das habe ich gut überstanden.

Sie wohnen in Wiesbaden, sind aber in Duisburg geboren. Was verbindet Sie mit dem Ruhrgebiet?

Kürten: Ich bin immer gerne im Ruhrgebiet gewesen. Es sind tolle Menschen dort. Freundschaftlich, kumpelhaft. Man wird sofort integriert.

Was machen Sie an Ihrem Geburtstag?

Kürten: Ich werde zu zweit feiern. Und mir wie immer eine Schwarzwälderkirschwasser-Torte gönnen. Mit Betonung auf das Kirschwasser.