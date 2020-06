RKI: Reproduktionszahl deutlich über 2, weitere Corona-Fälle

Beim Coronavirus ist oft von der Reproduktionsrate oder einem Reproduktionswert die Rede. Was ist das und was sagt es aus? Unser Video erklärt es.

Die aktualisierte Reproduktionszahl des Robert Koch-Instituts liegt bei 2,88 (Stand 21. Juni) – zuvor lag sie bei 1,79

Der 7-Tage-R-Wert liegt laut RKI bei 2,03 (Stand 21. Juni). Dieser Wert bildet das Infektionsgeschehen vor etwa einer bis etwas mehr als zwei Wochen ab

Mit 537 registrierten Neuinfektionen in 24 Stunden steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 190.359 (Stand 22. Juni)

Nach den Angaben des Instituts haben schätzungsweise 175.300 Menschen die Infektion überstanden, circa 400 Personen mehr als am Vortag

Alle aktuellen Fall- und wichtige Kennzahlen des Robert Koch-Instituts im Überblick

Seit der Ausbreitung des Coronavirus sind in Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) 190.359 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden (Stand 21. Juni). Die Zahl der Infizierten, die an der durch das Virus ausgelösten Lungenerkrankung Covid-19 gestorben sind, liegt laut den Angaben des RKI aktuell bei 8885.

Die vom RKI täglich aktualisierte Reproduktionszahl liegt bei 2,88 (Stand 21. Juni). Damit liegt der R-Wert über dem kritisch geltenden Wert von 1. Der erhöhte Wert hängt mit lokalen Corona-Ausbrüchen wie etwa beim Schlachtbetrieb Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück zusammen.

Obwohl die Fallzahlen in Deutschland insgesamt auf einem niedrigen Niveau sind, beeinflussen lokale Häufungen den R-Wert stark. Der Wert reagiere auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehenverursacht werden können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen, so das RKI.

RKI-Fallzahlen und Reproduktionszahl für Deutschland

Die sogenannte Reproduktionszahl, auch R-Wert genannt, ist ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der Infektionsrate. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung mit dem Erreger ansteckt. Liegt der Wert unter 1, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen. Liegt er darüber, breitet sich das Virus weiter aus.

Hintergrund: So wird die Reproduktionszahl berechnet.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes 7-Tage-R-Wert an. Er vergleicht den 7-Tages-Mittelwert der Neuerkrankungen eines Tages mit dem 7-Tages-Mittelwert vier Tage zuvor. So soll das Infektionsgeschehen vor etwa einer bis etwas mehr als zwei Wochen abgebildet werden. Derzeit schätzt das RKI den 7-Tage-R-Wert auf 2,03 (Stand 21. Juni). Am Vortag hatte er bei 1,55 gelegen.

Corona-Zahlen: Das sind die Unterschiede

Nach Angaben des RKI haben in Deutschland schätzungsweise 175.300 Menschen die Infektion überstanden (Stand 21. Juni). Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Im Unterschied zum RKI meldet die amerikanische Johns-Hopkins-Universität (JHU) fortlaufend neue Fallzahlen: Laut JHU haben sich in der Bundesrepublik mittlerweile 191.272 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 22. Juni). Die JHU zählt zudem 8895 Corona-Tote in Deutschland.

Die Unterschiede zwischen der Datenlage des RKI und der JHU ergibt sich daraus, dass das deutsche Institut nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt. Zudem aktualisiert die Behörde ihre Aufstellung nur einmal täglich, die JHU ihre eigenen Zahlen jedoch laufend.

Coronavirus-Pandemie: RKI-Fallzahlen pro Bundesland

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (nachgewiesene Infektionen, Datenstand 21. Juni):

Baden-Württemberg: 35.272

Bayern: 47.867

Berlin: 7833

Brandenburg: 3394

Bremen: 1648

Hamburg: 5170

Hessen: 10.578

Mecklenburg-Vorpommern: 792

Niedersachsen: 13.283

Nordrhein-Westfalen: 41.218

Rheinland-Pfalz: 6917

Saarland: 2778

Sachsen: 5408

Sachsen-Anhalt: 1844

Schleswig-Holstein: 3136

Thüringen: 3221

RKI-Chef wehrt sich gegen Kritik

Mit der zunehmenden medialen Präsenz des Robert Koch-Instituts häufte sich auch die Kritik an den Aussagen und Empfehlungen der RKI-Experten. RKI-Präsident Lothar Wieler betonte: „Bislang habe ich nichts erkannt, wo wir richtig große Fehler gemacht haben.“ Man wisse inzwischen mehr über das Coronavirus als zu Beginn des Jahres und müsse „hier und dort“ Ansichten ändern.

Damit ging Wieler auch auf die Kritik ein, dass die Maskenpflicht recht spät eingeführt wurde und das Institut am Anfang der Pandemie noch dagegen war. „Die Bedeutung der Maske ist mit dem zunehmenden Wissen über diese Infektionskrankheit und über dieses Virus auch gewachsen“, erklärte Wieler.

RKI-Vizepräsident Lars Schaade hatte angekündigt, die regelmäßigen Briefings für Medienvertreter künftig nur noch anlassbezogen zu veranstalten. Per Verteiler und auf der RKI-Webseite würden weiterhin Informationen bereitgestellt. „Wir stehen natürlich auch weiter für Presseanfragen zur Verfügung“, hatte Schaade gesagt. Sollten die Fallzahlen wieder steigen, könne es auch wieder Briefings geben.

