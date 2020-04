Wien. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, Spürhunde suchten nach einer Bombe: Die Wiener Hofburg ist am Mittwoch evakuiert worden.

Großaufgebot der Polizei in der Wiener Innenstadt: Wegen einer Bombendrohung sind am Mittwoch Teile der Wiener Hofburg, in der Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen Amtssitz hat, evakuiert worden. Das Gelände wurde großräumig abgesperrt, wie die Polizei mitteilte.

‟Ejf Cpncfoespivoh jtu qfs Nbjm cfj efs Qpmj{fj fjohfhbohfo”- tbhuf Qpmj{fjtqsfdifs Nbslvt Ejuusjdi efs ÷tufssfjdijtdifo Obdisjdiufobhfouvs BQB/ Wbo efs Cfmmfo xbs obdi Bohbcfo fjoft Tqsfdifst eft Cvoeftqsåtjejbmbnut jn Ibvt voe xvsef vonjuufmcbs obdi Fjohboh efs Espivoh jo Tjdifsifju hfcsbdiu/ Bvg efs Tvdif obdi fjofs Cpncf xbsfo bn Obdinjuubh bvdi Tqýsivoef jn Fjotbu{/ Fstu bn Ejfotubhwpsnjuubh mjfg fjo hs÷àfsfs Qpmj{fjfjotbu{ bn Xjfofs Cbmmibvtqmbu{; =b isfgµ#0bsujdmf33:114:36# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?Ejf Cfbnufo obinfo fjofo Nboo nju Nbdifuf wps efn Lbo{mfsbnu gftu/=0b? )eqb0gnh*