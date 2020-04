38 Tote bei Feuer in Lagerhaus in Südkorea

Mi, 29.04.2020, 19.35 Uhr

Bei einem Brand in einem Lagerhaus in Südkorea sind mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere wurden bei dem Feuer in dem unfertigen, vierstöckigen Gebäude in Icheon verletzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar.