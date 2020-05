Corona-Maßnahmen: So sehen die Lockerungen aus

Mi, 06.05.2020, 18.46 Uhr

Kinder sollen nach und nach wieder in die Schule und in die Kita, alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, in der Fußball-Bundesliga soll der Ball wieder rollen - Bund und Länder wollen die Corona-Maßnahmen weitgehend lockern. Vieles, etwa im Gastronomie- oder Kulturbereich, soll jedes Bundesland selbst regeln.