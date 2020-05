"Mörderhornissen" aus Asien sorgen für Angst in den USA

Do, 07.05.2020, 10.52 Uhr

In den USA wächst die Sorge vor der Asiatischen Riesenhornisse: Die sogenannte Mörderhornisse ist vor einiger Zeit erstmals in den Vereinigten Staaten gesichtet worden. Mit einer großen Aufklärungskampagne soll die invasive Art nun in den USA ausgerottet werden.