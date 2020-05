Essengehen in Corona-Zeiten - im Gewächshaus

Do, 07.05.2020, 14.30 Uhr

Essensgenuss der etwas anderen Art in Corona-Zeiten: Im Kunstzentrum Mediamatic in Amsterdam nehmen die Gäste in virensicheren, voneinander abgetrennten Mini-Gewächshäusern Platz.