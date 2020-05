Vier Kinder und zwei Erwachsene bei Brand in Magdeburg verletzt

Die betroffene Wohnung wurde von der Polizei versiegelt. Ein Bettlaken, dass am Fenster befestigt ist, und eine verbrannte Matratze auf dem Gehweg erinnern noch an die dramatischen Szenen der Nacht auf Freitag in der Braunschweiger Straße. Vier Kinder und zwei Erwachsene sind bei dem Brand in einem Magdeburger Wohnhaus verletzt worden. Erste Erkenntnisse deuten auf einen Unfall hin, teilte die Polizei am Freitag mit.

Neunköpfige Familie brachte sich in Sicherheit

Eine neunköpfige Familie brachte sich demnach selbst aus der Wohnung und der darüber liegenden Einheit in Sicherheit. Vier Kinder im Alter von einem bis zwölf Jahren und zwei Erwachsene kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während der Löscharbeiten war die anliegende Straße komplett gesperrt. Zahlreiche Bewohner des Stadtteils waren zu Hilfe geeilt.

„Die Kinder haben gerufen: es brennt, es brennt“

Unter ihnen auch Andy Stegert. Er wohnt direkt unter der Brandwohnung und wird diesen Abend wohl nie mehr vergessen. „Die Kinder haben gerufen: es brennt, es brennt. Zwei waren in der Wohnung noch eingeschlossen. Der Kleinere von ihnen ist gesprungen und wurde unten aufgefangen. Das andere Kind wurde mit einer Leiter von Helfern gerettet.“ Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.