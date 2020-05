Di, 12.05.2020, 10.27 Uhr

Mehrere Besatzungsmitglieder des in Miami im US-Bundesstaat Florida ankernden Kreuzfahrtschiffes "Navigator of the Seas" sind in den Hungerstreik getreten. Damit wollen sie ihrer Forderung Nachdruck verleihen, in ihre Heimatländer zurückgebracht zu werden.