Italien und Co.: In welchen Ländern Urlaub 2020 realistisch ist

Reisebeschränkungen, weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, Grenzkontrollen, eingeschränkter Flugverkehr und geschlossene Hotels – die Coronavirus-Pandemie hat vielen Menschen einen Strich durch ihre ursprünglichen Urlaubspläne gemacht. Vor allem Reisen ins Ausland schienen zunächst höchst unwahrscheinlich. Doch langsam kommt aus unterschiedlicher Richtung Bewegung ins Spiel. Lesen Sie hier: Trotz Corona in Deutschland reisen: Wo Urlaub möglich ist

So hat das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschlossen, die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an der deutschen Grenze von kommendem Samstag an vorsichtig zu lockern. Ein vollständiges Ende sei aber erst für den 15. Juni vorgesehen.

Gleichzeitig wird auch die EU-Kommission eine Leitlinien beschließen, wie Grenzkontrollen gelockert und Urlaubsreisen koordiniert in allen EU-Ländern ermöglicht werden sollen.

Doch welche Regeln gelten aktuell? Wo könnte Urlaub 2020 außerhalb der Bundesrepublik möglich sein? Und wie bereitet sich die Reisebranche vor? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten sowie die Regeln in den beliebtesten Urlaubsländern.

Corona und Auslandsurlaub – Was bedeutet die internationale Reisewarnung?

Das Auswärtige Amt hat eine weltweite Reisewarnung für nicht notwendige, touristische Reisen verhängt. Sie gilt vorerst bis einschließlich 14. Juni. Wie lange sie noch aufrechterhalten wird, ist bislang unklar. Ohnehin verweigern noch immer viele Länder der Welt Touristen derzeit die Einreise.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) stellt Bedingungen für ein Ende der Reisewarnung: „Wenn Leute nicht nur wieder ins Ausland fliegen können, sondern auch mit hinreichender Sicherheit zurückkommen, dann können wir die Reisewarnung schrittweise zurückfahren“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir können und werden im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen.“ Das ganze Interview lesen Sie hier: Maas: „Europa war nicht genug vorbereitet auf Pandemie“

Urlaub in Europa – Was plant die EU?

Ein vorsichtiges Öffnen der Binnengrenzen in Europa soll den Sommerurlaub nach Empfehlungen der EU-Kommission trotz Corona-Krise ermöglichen – immer unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen nicht massiv steigen.

Man schlage einen flexiblen Plan vor mit dem Ziel, die Kontrollen nach und nach aufzuheben, heißt es in einem Papier mit Empfehlungen für die EU-Staaten, das die Brüsseler Behörde an diesem Mittwoch vorstellen will und das unserer Redaktion vorliegt. Lesen Sie hier: Corona-Pandemie: So will die EU den Sommerurlaub retten

Demnach sieht der Stufenplan vor, zunächst die Grenzen zwischen Ländern fallenzulassen, die die Pandemie gut und auf ähnlichem Niveau eingedämmt haben. Mehrere EU-Staaten könnten sich zu neuen Zonen der Reisefreiheit zusammentun. Auch Luftbrücken seien vor diesem Hintergrund möglich.

Zunächst wird es deshalb vermutlich sehr unterschiedliche Reisebedingungen in der EU geben. Bis der Schengenraum wieder zur generellen Reisefreiheit zurückgekehrt sein wird, wird noch einige Zeit vergehen. Bislang sind einige als beliebte Urlaubsländer bekannte EU-Staaten mit eigenen Regeln hervorgeprescht.

Griechenland: Wie sehen die Pläne aus?

Hoffnungsvoll sind die Signale aus Griechenland. Die Tourismusbranche hofft auf einen verspäteten Saisonbeginn im Juli oder August und macht nun in der EU massiv Druck. Bei einem Videogipfel der EU-Regierungschefs rief der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis seine Kollegen dazu auf, Reisen so schnell wie möglich wieder zuzulassen. Lesen Sie hier: Urlaub in Griechenland: Was Touristen beachten müssen.

In diesem Zusammenhang will die Regierung den Tourismus schrittweise hochfahren. So sollen zum Beispiel klare Abstandsregeln und regelmäßige Tests für Hotelmitarbeiter eingeführt werden, damit möglicherweise ab Juli ausländische Gäste Urlaub in Griechenland machen können. Voraussetzung für die Einreise soll jedoch ein negativer Coronatest im Heimatland sein.

Menschen sonnen sich an einem Strand von Athen: Die griechische Regierung will den Tourismus schrittweise wieder hochfahren. Foto: Milos Bicanski / Getty Images

Diese Regeln gelten in Griechenland:

Einreisende müssen laut Auswärtigem Amt damit rechnen, dass sie sich einem Covid-19-Test unterziehen müssen und dazu von den Behörden in einem Hotel untergebracht werden

unterziehen müssen und dazu von den Behörden in einem Hotel untergebracht werden Reisende müssen sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben

begeben Deutsche dürfen nicht über den Land- oder Seeweg nach Griechenland einreisen (Ausnahme: Fahrzeugführer im Warenverkehr)

nach Griechenland einreisen (Ausnahme: Fahrzeugführer im Warenverkehr) Der Fährbetrieb für den Passagierverkehr wurde eingestellt

für den Passagierverkehr wurde eingestellt Direkte Flugverbindungen zwischen Deutschland und Griechenland sind derzeit bis mindestens 15. Mai eingestellt

Urlaub auf Mallorca – Wie steht es um Reisen nach Spanien?

Spanien ist eines der Länder, in denen die Coronavirus-Pandemie fatale Auswirkungen hatte. Dennoch ist ein Urlaub in dem beliebten Land auch in diesem Sommer nicht aussichtslos. Lesen Sie hier: Corona: So könnte der Sommerurlaub auf Mallorca möglich sein

Zumindest für eine Reise auf die balearischen Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza oder Formentera besteht Hoffnung. Zuletzt hatte die regionale Regierungschefin Francina Armengol sich optimistisch gezeigt: „Die touristische Saison ist noch nicht verloren.“ Derzeit können bei einigen Reiseveranstaltern ab der zweiten Junihälfte sogar schon Reisen nach Mallorca reserviert werden – unter Vorbehalt.

Auch die kanarischen Inseln La Gomera, El Hierro und La Graciosa könnten schon bald wieder Touristen empfangen. Teneriffa und Fuerteventura – ob Urlaub dort 2020 möglich ist, erfahren Sie hier.

Diese Regeln gelten in Spanien:

Generell gelten in Spanien aktuell noch bis zum 24. Mai der Alarmzustand und damit verbundene Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit im gesamten Land

und damit verbundene im gesamten Land Im öffentlichen Raum dürfen sich Personen nur noch einzeln bewegen – und zwar ausschließlich für notwendige Erledigungen wie etwa den Lebensmittel-Einkauf, den Kauf pharmazeutischer Produkte, Arzt- und Krankenhausbesuche oder zur Unterstützung von Bedürftigen

bewegen – und zwar ausschließlich für notwendige Erledigungen wie etwa den Lebensmittel-Einkauf, den Kauf pharmazeutischer Produkte, Arzt- und Krankenhausbesuche oder zur Unterstützung von Bedürftigen Pro Tag ist ein einstündiger Aufenthalt im Freien zum Spazierengehen oder sportliche Aktivitäten gestaffelt nach Altersgruppen erlaubt

zum Spazierengehen oder sportliche Aktivitäten gestaffelt nach Altersgruppen erlaubt Seit dem 11. Mai gelten in einigen Provinzen schrittweise Lockerungen der Maßnahmen nach einem Vier-Phasen-Plan

nach einem Vier-Phasen-Plan Für Ausländer gilt zunächst bis 15. Mai ein Einreiseverbot ; über die EU-Binnengrenze gilt dieses Verbot sogar noch bis zum 24. Mai

; über die EU-Binnengrenze gilt dieses Verbot sogar noch bis zum 24. Mai Ab 15. Mai müssen sich Einreisende in eine 14-tätige häusliche Quarantäne begeben

begeben In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht , der öffentliche Verkehr wurde stark reduziert

, der öffentliche Verkehr wurde stark reduziert Die spanischen Häfen sind für Kreuzfahrtschiffe gesperrt

Besteht Hoffnung für Urlaub in Italien?

Italien ist eines der Länder, die besonders stark von dem Ausbruch des Coronavirus betroffen sind. Auch jetzt ist die Lage weiterhin unsicher. Genuss in der Toskana, Strandurlaub an der Adriaküste oder Kultur in Florenz und Rom sind derzeit eher unwahrscheinlich.

Diese Reglen gelten in Italien:

Wegen der Covid-19-Ausbreitung gilt in Italien eine Notfallverordnung

Die Einreise nach Italien ist nur für berufsbedingte Fahrten, wegen nachweislicher gesundheitlicher Gründe oder „sonstige absolute Notwendigkeiten“ gestattet

ist nur für berufsbedingte Fahrten, wegen nachweislicher gesundheitlicher Gründe oder „sonstige absolute Notwendigkeiten“ gestattet Über die Anerkennung im Einzelfall entscheidet die italienische Grenzpolizei

entscheidet die italienische Grenzpolizei Einreisende müssen sich im örtlichen Gesundheitsamt registrieren und haben die Pflicht zu einer 14-tägigen Isolation

An Flughäfen und Häfen sowie im Überlandverkehr werden Gesundheitskontrollen mit Temperaturmessungen durchgeführt

mit Temperaturmessungen durchgeführt Grenzschließungen sind derzeit nicht vorgesehen

Unter ausländischer Flagge fahrende Passagier- und Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht in italienischen Häfen anlegen

dürfen nicht in italienischen Häfen anlegen In ganz Italien gelten Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit

Wird Urlaub in Frankreich möglich sein?

Auch ob 2020 ein Urlaub in Frankreich möglich sein wird, bleibt ungewiss. Zwar gelten seit vergangenem Montag erste Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen, doch die Bewegungsfreiheit bleibt weiter eingeschränkt. Strände können auf Antrag der Präfekturen öffnen – eigentlich sei die allgemeine Regel aber eine Schließung bis Anfang Juni. Womöglich bleiben die Strände ohnehin den Einheimischen vorbehalten.

Diese Regeln gelten in Frankreich:

Seit dem 11. Mai wurde die strikte Ausgangssperre aufgehoben , seither dürfen Geschäfte wieder öffnen. Restaurants, Cafés, große Museen und andere touristische Attraktionen bleiben aber geschlossen

, seither dürfen Geschäfte wieder öffnen. Restaurants, Cafés, große Museen und andere touristische Attraktionen bleiben aber geschlossen Generell bleiben auch Strände und öffentliche Parks geschlossen , die Regeln dazu können sich aber nach Pandemielage regional unterscheiden

, die Regeln dazu können sich aber nach Pandemielage regional unterscheiden Der öffentliche Personennahverkehr und der Fernverkehr sind stark eingeschränkt , es gilt eine Maskenpflicht

, es gilt eine Personen, die nach Frankreich einreisen, müssen einen wichtigen Einreisegrund nachweisen und eine internationale Einreisebescheinigung mit sich führen

und eine internationale Einreisebescheinigung mit sich führen Frankreich plant frühestens zum 15. Juni eine schrittweise Öffnung der Grenzen

Urlaub in Kroatien – besteht Hoffnung?

Kroatien hat die Sommersaison noch nicht aufgegeben und will deutsche Urlauber begrüßen. Das Land will den Tourismus stufenweise wieder hochfahren. Der kroatische Tourismusminister Gari Cappelli betonte zuletzt, die EU-Länder sprächen über die Öffnung sogenannter „Touristenkorridore“. Zunächst müssten allerdings Epidemiologen befragt und Kriterien für den Schutz der Urlauber aufgestellt werden. Lesen Sie hier: Urlaub in Kroatien 2020: Ist Reisen trotz Corona möglich?

Blick auf den Nationalpark Plitvicer Seen: Kroatien hat die Urlaubssaison 2020 noch nicht aufgegeben. Foto: micheyk / Getty Images/iStockphoto

Diese Regeln gelten in Kroatien:

In Kroatien gilt seit dem 19. März eine generelle Einreisesperre mit wenigen Ausnahmen

mit wenigen Ausnahmen Sofern eine Einreise gestattet ist und aus einem Covid-19-Risikogebiet erfolgt, muss sich der Reisende in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben

begeben Es werden verstärkt Einreisekontrollen und Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen durchgeführt

Wird ein Urlaub in der Türkei 2020 möglich sein?

Die Türkei, die auch ein beliebtes Reiseland bei Deutschen ist, bereitet sich auf die Tourismussaison vor. Hotels und Restaurants unterliegen dabei nach Angaben des Tourismusministers Mehmet Nuri Ersoy strengen Auflagen.

Zudem sollen Urlauber nach der Wiederaufnahme des internationalen Flugverkehrs bei der Einreise in die Türkei auf das Coronavirus getestet werden. Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines hatte ihren Flugstopp zuletzt bis zum 28. Mai verlängert.

Diese Regeln gelten in der Türkei:

Derzeit gilt für Menschen aus mehrere von Covid-19 betroffene Staaten ein Einreiseverbot , auch für Reisende aus Deutschland

, auch für Reisende aus Deutschland Reguläre Flüge aus der Türkei an internationale Destinationen sind derzeit generell ausgesetzt, es gibt noch vereinzelte Ausnahmen

aus der Türkei an internationale Destinationen sind derzeit generell ausgesetzt, es gibt noch vereinzelte Ausnahmen Die türkischen Land- und Seegrenzen nach Griechenland und Bulgarien sind seit dem 19. März geschlossen

nach Griechenland und Bulgarien sind seit dem 19. März geschlossen Es gilt eine Ausgangssperre mit stundenweisen Ausnahmen für chronisch Kranke sowie für Menschen über 65 und unter 20 Jahren

für chronisch Kranke sowie für Menschen über 65 und unter 20 Jahren Für bestimmte Provinzen gelten an allen Mai-Wochenenden generelle Ausgangssperren

Es herrscht Maskenpflicht auf Märkten, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln

auf Märkten, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln Restaurants und Gaststätten sind nur für den Außer-Haus-Verzehr geöffnet

Urlaub in Österreich: Trotz Corona-Krise möglich?

Wenn schon nicht in der Ferne, dann vielleicht im Nachbarland? In Österreich dürfen Hotels und Unterkünfte am 29. Mai wieder für Urlauber öffnen. Eine Einreise ist für Deutsche bereits möglich.

Nach Überzeugung von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz rückt eine Öffnung der Grenze zudem näher. Derzeit seien die Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus in Österreich geringer als in Deutschland. „Daher gehe ich auch davon aus, dass es zum Öffnen der Grenze zu Deutschland kommen wird noch vor dem Sommer“, sagte Kurz. Die Regierung sei in dieser Frage in einem fast täglichen Kontakt zu den deutschen Partnern.

Diese Regeln gelten in Österreich:

Die Ausgangsbeschränkungen in Österreich wurden am 1. Mai aufgehoben

in Österreich wurden am 1. Mai aufgehoben Ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen muss weiter eingehalten werden

zu anderen Personen muss weiter eingehalten werden Öffentliche Veranstaltungen mit maximal zehn Teilnehmern dürfen wieder stattfinden

dürfen wieder stattfinden Auch Geschäfte mit mehr als 400 Quadratmetern dürfen seit 2. Mai wieder öffnen

mit mehr als 400 Quadratmetern dürfen seit 2. Mai wieder öffnen Ab 15. Mai dürfen Gastronomiebetriebe unter strengen Auflagen wieder Gäste empfangen

unter strengen Auflagen wieder Gäste empfangen Hotels, Tourismusbetriebe und Sehenswürdigkeiten sollen ab 29. Mai wieder öffnen

sollen ab 29. Mai wieder öffnen In Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht

Personen, die aus Deutschland einreisen wollen, müssen ein ärztliches Attest über einen negativen Covid-19-Test, das nicht älter als vier Tage ist, vorweisen

Niederlande und Belgien – Was muss man zu Reisen in diese Länder wissen?

Nicht nur ein Österreich-Urlaub, auch eine Reise in die Niederlande dürfte in diesem Sommer kein Problem sein. Während ein Holland-Besuch jetzt schon möglich ist, bleibt jedoch ungewiss, ob es mit einer Fahrt nach Belgien klappen könnte. Lesen Sie hier: Urlaub in den Niederlanden und Belgien: Ist er 2020 möglich?

Diese Regeln gelten in den Niederlanden:

Zwischen den Niederlanden und Deutschland finden derzeit keine Grenzkontrollen statt

statt Wer von Flughäfen in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in die Niederlande einreist, muss ein sogenanntes Gesundheitszeugnis mit sich führen; die Einreise kann verweigert werden

in die Niederlande einreist, muss ein sogenanntes Gesundheitszeugnis mit sich führen; die Einreise kann verweigert werden Reisende aus diesen Gebieten sollen sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben

Windmühlen in Kinderdijk bei Rotterdam: Reisen in die Niederlande sind aus Deutschland derzeit schon möglich. Foto: Brzozowska / Getty Images

Diese Regeln gelten in Belgien:

Nicht zwingend notwendige Grenzübertritte, dazu zählen vor allem touristische Reisen, sind verboten

Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt, der öffentliche Personennahverkehr reduziert

Geschäfte, Restaurants, Schulen und kulturelle Veranstaltungsorte sind geschlossen

Es gelten Ausgangsbeschränkungen , Abstandsregeln und eine Empfehlung zum Tragen von Schutzmasken

, Abstandsregeln und eine Empfehlung zum Tragen von Schutzmasken Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August untersagt

