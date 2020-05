Mehr als tausend Corona-Tote in Brasilien binnen eines Tages

Mi, 20.05.2020, 12.09 Uhr

In Brasilien sind nach offiziellen Angaben binnen 24 Stunden mehr als tausend Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. In der größten Sargtischlerei des Landes vor den Toren von São Paulo wird im Akkord gearbeitet.