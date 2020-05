"Aktion Haarschnitt" in Michigan gegen Corona-Regeln

Do, 21.05.2020, 10.29 Uhr

Gegner der Corona-Maßnahmen in den USA haben im Bundesstaat Michigan mit einer "Aktion Haarschnitt" demonstriert. Hunderte Demonstranten standen am Mittwoch in der Stadt Lansing Schlange, um sich unter freiem Himmel die Haare schneiden zu lassen.