Pakistan: Passagierflugzeug stürzt über Wohngebiet ab

Kondensstreifen am Himmel. Im Süden Pakistans ist ein Passagierflugzeug abgestürzt.

Islamabad. Im Süden Pakistans ist ein Passagierflugzeug über einem Wohngebiet nahe Karatschi abgestürzt. In dem Airbus saßen rund 100 Passagiere.

Flugzeug in Pakistan abgestürzt – 100 Passagiere an Bord

Ein Passagierflugzeug ist im Süden Pakistans abgestürzt. Der Airbus mit rund 100 Passagieren sei in der Nähe der Stadt Karatschi in einem Wohngebiet abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit. Ersten Angaben zufolge sei die Maschine mit 99 Fluggästen und acht Besatzungsmitgliedern besetzt gewesen.

Videoaufnahmen örtlicher Medien auf Twitter zeigen eine aufsteigende Rauchsäule ganz in der Nähe einer vielbefahrenen Straße und in der Nähe von Geschäftsgebäuden.

#BREAKING I PIA plane crashed in Karachi's Model Colony area near airport



کراچی میں پی آئی اے کا طیارہ گر کر تباہ #Sindhnews #Pakistan #PIA #Karachi pic.twitter.com/hX5NaSAtdP — Sindhnews (@Sindnewspk) May 22, 2020

