Juni 2020: Diese Corona-Regeln ändern sich bei Reisen, Kitas und Kontaktverbot

Gemeinsam mit Freunden ein Bier trinken - das geht jetzt wieder trotz Corona. Die Bundesländer haben aber unterschiedliche Regeln, was in Biergärten und Restaurants erlaubt ist.

Die Coronavirus-Pandemie sorgt weiterhin weltweit für massive Einschränkungen: Das öffentliche Leben ist vielerorts stark eingeschränkt, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Nun gibt es nach und nach erste Lockerungsmaßnahmen. Im Juni sollen weitere neue Regelungen in Kraft treten. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Was wird nach dem 5. Juni aus den Kontaktbeschränkungen?

Die bundesweiten Kontaktbeschränkungen gelten vorerst noch bis zum 5. Juni. Diese sehen unter anderem die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen vor, die nicht gemeinsam in einem Haushalt leben. Danach soll nach einem Vorschlag des Bundes der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch dort beschränkt werden, wo es die Infektionszahlen erfordern, wie es in einer Beschlussvorlage des Kanzleramts heißt.

Der Mindestabstand sollte allerdings auch nach dem 5. Juni weiterhin in der Öffentlichkeit eingehalten werden. Auch die Maskenpflicht sollte weiter an bestimmten Orten gelten. Lockerungen könnte es aber bei privaten Treffen geben: Die Beschlussvorlage sieht vor, dass sich maximal 20 Menschen an Orten treffen dürfen, die eine Einhaltung der Abstandsregeln ermöglichen. Zuhause sollten sich maximal zehn Personen in ausreichend gelüfteten Räumen treffen dürfen.

Lesen Sie hier, welche Regelungen in Ihrem Bundesland gelten: Corona-Regeln gelockert: Das gilt für Biergärten und Co.

Kanzleramt will Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli verlängern Kanzleramt will Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli verlängern

Weltweite Reisewarnung bis 14. Juni 2020

Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt noch bis zum 14. Juni 2020. Danach will Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Reisewarnung zunächst für die Europäische Union aufheben. Stattdessen sollen individuelle Reisehinweise auf die jeweiligen Risiken der Länder aufmerksam machen. Unklar bleibt, ob es weiterhin eine Reisewarnung für Länder außerhalb der EU geben wird.

Maas betonte, dass es im Sommer keine zweite große Rückholungsaktion für im Ausland gestrandete Touristen geben soll. Lesen Sie unser Interview mit Heiko Maas zur Reisewarnung: Maas: „Europa war nicht genug vorbereitet auf Pandemie“

In einigen Ländern ist Urlaub im Juni wieder möglich

Während die Hoffnung auf einen Urlaub im Ausland vor wenigen Wochen noch äußerst klein war, können Fernwehgeplagte vorsichtig aufatmen: Erste Länder öffnen ihre Grenzen nach und nach wieder für Touristen aus dem Ausland. Der Reisekonzern Tui will bereits zwischen Mitte und Ende Juni den Flugverkehr zu verschiedenen Zielen wiederaufnehmen. Auch interessant: Urlaub im Ausland: In diese Länder können Sie 2020 reisen

Italien lässt beispielsweise ab dem 3. Juni wieder ausländische Touristen ins Land. Die zweiwöchige Quarantänepflicht nach der Einreise soll dann nicht mehr gelten. Auch die Kontrollen an der Grenze zu Österreich sollen Mitte Juni entfallen. Die Türkei sei Mitte Juni wieder für Touristen aus dem Ausland bereit, wie der türkische Botschafter in Berkin, Ali Kemal Aydin, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Corona-Warn-App soll Mitte Juni verfügbar sein

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist das Nachverfolgen von Infektionsketten essenziell. Dazu soll in Deutschland eine freiwillige App eingesetzt werden, die langsam eine konkrete Form annimmt. Im Mai haben Europas größter Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom ein erstes Konzept für eine entsprechende Anwendung veröffentlicht.

Die App soll es infizierten Personen ermöglichen, ihre Erkrankung freiwillig zu übermitteln. Anschließend werden alle Personen benachrichtigt, die sich in der Nähe des Infizierten aufgehalten haben – vorausgesetzt, sie nutzen ebenfalls die App. Mitte Juni soll die App für iOS und Android zum allgemeinen Download zur Verfügung stehen. Ein konkretes Datum steht aber noch nicht fest.

Touristen aus ganz Deutschland dürfen wieder an die Ostsee Touristen aus ganz Deutschland dürfen wieder an die Ostsee

In weiteren Bundesländern öffnen die Kitas

Millionen Kinder konnten in Deutschland während der Coronavirus-Pandemie nicht wie gewohnt zur Kita gehen. Einige Bundesländer haben den Kita-Betrieb bereits wieder aufgenommen. Im Juni ziehen weitere Länder nach. In Bayern dürfen nach den Pfingstferien Mitte Juni wieder Kinder in die Kita, die im kommenden Jahr schulpflichtig werden. Bremens Kitas öffnen am 1. Juni ihre Türen für Vorschulkinder.

In Hessen sollen die Kitas Anfang Juni in einen eingeschränkten Normalbetrieb übergehen. Ein eingeschränkter Regelbetrieb startet am 8. Juni auch in Nordrhein-Westfalen. Sachsen-Anhalt lässt die Kitas bereits ab 2. Juni zu einem regulären Betrieb zurückkehren. Und in Thüringen soll der Kitabetrieb bis spätestens 15. Juni wieder aufgenommen werden.

Fitnessstudios dürfen wieder Kunden empfangen

Wirtschaftlich wurden auch Fitnessstudios besonders stark von der Corona-Pandemie getroffen: Sie mussten mehrere Wochen lang geschlossen bleiben. Während viele Bundesländer das Training inzwischen wieder erlauben, lockern andere Länder erst im Juni: Ab dem 2. Juni darf in Baden-Württemberg wieder geschwitzt werden. Auch Berlin und Bayern planen in dem Monat eine Öffnung der Fitnesseinrichtungen.

(raer/dpa)

Coronavirus-Pandemie – Mehr zum Thema: