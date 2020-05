Studie: Eltern halten Kinder in Corona-Krise für zufriedener

Eltern schätzen die Zufriedenheit ihrer Kinder in der Corona-Zeit deutlich höher ein als ihre eigene. Das geht aus Studienergebnissen zum Familienalltag während der Pandemie hervor – unter anderem beteiligt: die Uni Hildesheim.

Hildesheim. Die Durchschnittswerte für Kinder lagen bei um die 6 – ihre eigene Zufriedenheit schätzten die Eltern in der Online-Befragung hingegen nur auf 4,9.

Eltern schätzen die Zufriedenheit ihrer Kinder in der Corona-Zeit deutlich höher ein als ihre eigene. Das geht aus ersten Ergebnissen der Studie „KiCo“ zum Familienalltag während der Pandemie hervor.

An der Online-Befragung zwischen dem 24. April und 3. Mai 2020 nahmen bundesweit mehr als 25.000 Mütter und Väter teil, wie die Universität Hildesheim und die Goethe-Universität Frankfurt am Mittwoch mitteilten. Auf einer Skala von 0 (total unzufrieden) bis 10 (100 Prozent zufrieden) konnten Eltern für sich und ihre Unter-15-jährigen Kinder Angaben machen. Ältere Jugendliche wurden in einer separaten Studie befragt.

Für die Eltern – überwiegend antworteten erwerbstätige Mütter – ergab sich in der Corona-Zeit ein durchschnittlicher Zufriedenheitswert von 4,90. Für das erste Kind lag der Wert hingegen bei 6,05 und für das zweite Kind bei 5,41. Vor der Pandemie war der Zufriedenheitswert der Eltern bei 7,65, bei den Kindern lag er bei 8,21 beziehungsweise 8,26.

Studie: Eltern fühlen sich häufiger mit Sorgen allein – manche sehen Corona-Zeit jedoch auch als „schön“ an

Viele Eltern fühlen sich demnach mit ihren Problemen allein gelassen. Der Aussage „Ich habe den Eindruck, dass meine Sorgen gehört werden“ stimmten 31,9 Prozent gar nicht und 29 Prozent kaum zu. Gut ein Drittel der Mütter und Väter gab an, seit der Corona-Krise größere Geldsorgen zu haben. Sie beklagten zudem die Doppelbelastung von Job und Kinderbetreuung sowie fehlende Rückzugsmöglichkeiten zu Hause.

Eine Gruppe habe allerdings die zurückliegenden Wochen als schöne Zeit bewertet und von Entschleunigung, weniger Freizeitstress und neuen Freiheiten der Kinder berichtet, heißt es in den Studienergebnissen weiterhin.

Uni Hildesheim an Zufriedenheits-Studie beteiligt

Hinter der Studie steht der Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“, der aus dem Hildesheimer Institut für Sozial- und Organisationspädagogik und dem Frankfurter Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung in Kooperation mit der Universität Bielefeld besteht. dpa

