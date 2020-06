Der Bachelor: Sebastian Preuss hat Unfall mit Motorrad - Klinik

View this post on Instagram

Anzeige: Danke @bmwmotorradde 🙏😊 für die #s1000rr ich bin so mega happy und kann es kaum in Worte fassen!!! Es ist mir eine sehr große Ehre ein Teil von Euch sein zu dürfen 💪 und ich freue mich riesig auf das kommende gemeinsame Jahr!!! 🤗 Pic: @davdalfons #bmwmotorrad #driving #bmwmotorcycle #munich #s1000rr