Wie es nun mit dem Betrieb weitergeht, konnte der Geschäftsführer am Donnerstag noch nicht sagen. Sämtliche Produktionsstätten sind niedergebrannt.

Brunau. Die Firma gilt als wichtiger Arbeitgeber in Brunau im Landkreis Salzwedel. Nächtliche Rettungsversuche des Geschäftsführers schlagen fehl.

Altmarkkreis: Produktionshallen in Brunau brennen nieder

Eine Produktionshalle ging am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in Brunau im Altmarkkreis Salzwedel in Flammen auf. Etwa 100 Kameraden aller freiwilligen Feuerwehren der Region rückten sofort aus. Konrad Schulz von der Feuerwehr Packebusch war sah bereits von Weitem das ganze Ausmaß des Großbrandes: „Als wir vor Ort ankamen, hatte das Feuer bereits den Dachstuhl durchschlagen. Es war sofort klar, dass die Halle nicht mehr gerettet werden konnte. Wir konzentrierten uns darauf, die angrenzenden Gebäude zu schützen. Immer wieder führten explosive Stoffe in der Halle zu gefährlichen Verpuffungen.“ Dennoch gelang es den Einsatzkräften, die anderen Produktions- und Verwaltungsgebäude des Unternehmens zu retten. Die Produktionshalle brannte jedoch vollständig aus.

Produktionshalle im Altmarkkreis ausgebrannt Produktionshalle im Altmarkkreis ausgebrannt Eine Produktionshalle ging am Donnerstag, 4. Juni, gegen 4 Uhr in Brunau im Altmarkkreis Salzwedel in Flammen auf. Foto: Matthias Strauß

Betrieb ist ein wichtiger Arbeitgeber im Altmarkkreis

Geschäftsführer Wilhelm Potas musste mit ansehen, wie ein Großteil seines Betriebes niederbrannte. Die Firma produziert bereits seit Jahrzehnten, arbeitet im Schichtsystem und gilt als großer Arbeitgeber in Brunau. „Wir fertigen hier unter anderem Transportgeräte für die Möbelindustrie und Lagerbehälter für die Landwirtschaft. Die Hauptproduktionsstätten – also die Schweißerei, die Montage und die Lackierung – wurden durch den Brand total zerstört“, so Potas. Um kurz vor 4 Uhr betrat er das Betriebsgelände, da schlugen schon die ersten Flammen aus einer Ecke des Gebäudes. Schnell breitete sich der Brand aus. Gemeinsam mit seinen Kollegen versuchte Wilhelm Potas noch einen Gabelstapler zu retten – doch sie kamen nicht mehr in die Halle. Noch kann der Geschäftsführer nicht sagen, wie es mit ihm und seinen 50 Beschäftigten weitergeht.

Einsatz noch nicht beendet

Noch am Vormittag war die Feuerwehr dabei, vereinzelte Glutnester zu finden und abzulöschen. Dabei kämpften sich die Kameraden in der Ruine Stück für Stück vor. Unter dem eingestürzten Hallendach loderten immer wieder Flammen auf. Unter anderem an einem Gabelstapler. Wann die Löscharbeiten endgültig beendet sind, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.