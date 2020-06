Fall Maddie: Jetzt mehrere Fälle vermisster Kinder im Fokus

Stendal 2015: Einsatzkräfte suchen in einem Waldgebiet bei Wilhelmshof das vermisste Mädchen Inga. Gibt es Parallelen zum Tatverdächtigen im Fall Maddie? (Archivbild)

Braunschweig. Durch die Entwicklungen im Maddie-Fall erwachen weitere Vermisstenfälle wieder zum Leben. Steht der Tatverdächtige in Verbindung zu Inga und René?

Die dreijährige Maddie aus Großbritannien verschwand aus einer Appartementanlage in Portugal, die fünfjährige Inga in der Nähe von Stendal im Norden Sachsen-Anhalts – nun prüfen Ermittler, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen der zwei kleinen blonden Mädchen gibt.

Die Staatsanwaltschaft Stendal teilte am Freitag mit, im Zusammenhang mit dem Tatverdacht gegen einen Deutschen im Fall Maddie werde nach Anhaltspunkten für Zusammenhänge zum Fall Inga gesucht. Die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet von einem Parkplatzrempler des Mannes auf der A2 bei Helmstedt genau einen Tag vor Ingas Verschwinden am 2. Mai.

Das Grundstück des Verdächtigen befindet sich in Neuwegersleben, Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt. Dort hat die Polizei im Jahr 2016 Kinderpornografie gefunden. Foto: Michael Strauss

Der Beschuldigte im Fall Maddie sei zwischen Braunschweig und Börde gependelt. Der Ort, an dem Inga verschwand, liegt mit etwa 100 Kilometern in nordöstlicher Richtung abseits der Route.

Am Mittwoch hatten Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend bekanntgegeben, dass der mehrfach vorbestrafte 43 Jahre alte Deutsche im Fall Maddie unter Mordverdacht steht. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass das am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwundene Mädchen tot ist. Was tatsächlich geschah, ist nicht bewiesen.

In Schönebeck ist der Fall der damals fünfjährigen Inga, die 2015 verschwand, plötzlich wieder allgegenwärtig. „Wir wurden von den Erkenntnissen überrascht“, sagte Stadt-Sprecher Frank Nahrstedt unserer Zeitung. Die Anteilnahme in der Stadt und im Umland sei für die sechsköpfige Familie sehr groß gewesen. Auf einer Facebook-Seite verfolgen bis heute 4.000 Menschen die Ereignisse. „Ganz klar, das kocht jetzt alles wieder hoch“, sagte Nahrstedt. Man könne für die Familie nur hoffen, dass der Fall jetzt schnell aufgeklärt werde. Tagelang suchte die Polizei unter Mithilfe der Bevölkerung ganze Waldstücke in der Nähe von Stendal ab. Ein Polizist, der im Mai 2015 dabei war, sagte unserer Zeitung: „Jeder, der Zeit hatte und laufen konnte, half bei der Suche. Das waren lange Tage.“

Auch eine neue Spur zu Vermisstenfall René?

Nach Informationen des Kölner Stadt-Anzeigers prüft die Polizei auch einen möglichen Zusammenhang zum Vermisstenfall René Hasee. Der Sechsjährige aus Elsdorf bei Bergheim war im Sommerurlaub an der portugiesischen Algarve 1996 am Strand verschwunden, als seine Mutter und ihr Lebensgefährte ihn für einen Moment aus den Augen gelassen hatten.

Bewachung in Braunschweig

Vor knapp zwei Jahren hat die Braunschweiger Polizei den als gefährlich geltenden Sexualstraftäter zwischen zwei Inhaftierungen rund um die Uhr bewacht. Ein Beamter aus dem Ermittlerkreis erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung an die Tage mit dem Mann, über den es, wie man heute weiß, damals schon den Verdacht gab, die kleine Maddie aus dem Hotelzimmer in Portugal entführt zu haben. „Wir hielten ihn für sehr gefährlich“, erinnert sich ein Ermittler im Gespräch mit unserer Zeitung.