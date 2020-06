Di, 09.06.2020, 07.13 Uhr

Nachdem sie von George Floyds Tod durch einen Polizisten gehört hatte, erinnerte sich Waynel Sexton an ihren ehemaligen Schüler. Sie fand einen Aufsatz aus der zweiten Klasse von dem damals mit seinem Zweitnamen Perry genannten Jungen, in dem er erklärte, später einmal Richter am Obersten Gerichtshof der USA werden zu wollen.