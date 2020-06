Di, 09.06.2020, 08.39 Uhr

Einen Tag vor seiner Beisetzung haben zahlreiche Menschen Abschied von dem bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd genommen. Tausende Menschen kamen in der texanischen Großstadt Houston in die Kirche Fountain of Praise, in der Floyds geöffneter Sarg aufgebahrt war.