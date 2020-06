Di, 09.06.2020, 12.13 Uhr

Im Fall des getöteten Schwarzen George Floyd ist die Kaution für den hauptbeschuldigten Ex-Polizisten Derek Chauvin auf eine Million Dollar festgelegt worden. Der inhaftierte 44-Jährige wurde erstmals per Video in einen Gerichtssaal in Minneapolis zugeschaltet. MUGSHOT of Derek Chauvin, the Minneapolis police officer who has been charged with third-degree murder in the death of George Floyd